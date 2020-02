Van Persie énumère trois raisons pour lesquelles la «machine à buts» prospérerait à Man Utd

Date de publication: Lundi 24 février 2020 2h09

Robin van Persie a dit à Manchester United de tout mettre en œuvre pour Edinson Cavani cet été après avoir dévoilé les références de l’attaquant uruguayen.

Cavani voulait quitter le club actuel du PSG en janvier et a déposé une demande de transfert pour tenter de forcer le mouvement.

United, Chelsea et Atletico Madrid chassaient tous le vétéran leader, cette dernière étant connue pour avoir été la destination de choix de Cavani.

Mais l’Uruguayen a fini par rester au Parc des Princes, car aucun club n’a atteint la valeur de 17 millions de livres sterling (20 millions d’euros) du PSG.

Cavani est presque certain de partir cet été, une fois son contrat expiré après le 30 juin.

Et l’ancien leader des Red Devils Van Persie croit Uni ne devrait pas perdre de temps à essayer de signer l’étoile expérimentée.

Interrogé sur l’identité de United, van van Persie a déclaré à Sport Bible: «Edinson Cavani. J’irais certainement pour Cavani.

«Il est très en forme, il est un meilleur buteur, une machine à but, il l’a prouvé à Napoli, au PSG et en Uruguay.

“Avec lui, s’il commence, il vous marquera 25 buts par saison.”

United a de nouveau été lié à un déménagement estival pour Moussa Dembele, mais l’attaquant de Lyon aura un coût ahurissant.

Et Van Persie compte sur une décision Cavani s’avérerait plus astucieux, malgré le fait que l’Uruguayen a récemment 33 ans et entre maintenant dans la phase «vétéran» de sa carrière.

«Je l’ai vu jouer, j’ai joué contre lui, c’est comme un bon buteur.

“Il vit en marquant des buts, alors j’irais pour lui”, a-t-il ajouté.

Bien qu’il soit récemment devenu le premier joueur à avoir marqué 200 buts pour le PSG dans son histoire, Cavani a trouvé les opportunités de première équipe limitées au Parc des Princes cette saison, ayant marqué cinq fois en 17 matches.

“Ce sont les coéquipiers qui vous donnent les objectifs”, a déclaré Cavani à Canal +.

«C’est un moment très spécial après un mois difficile en janvier, mais je suis ici pour donner le meilleur de moi-même et essayer d’avoir une excellente saison avec l’équipe.»

Néanmoins, il est probable que Chelsea reviendra également pour l’attaquant cet été après que le patron Admission de Frank Lampard selon laquelle il est «un bon joueur».