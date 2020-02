Van Persie parie parce que Manchester United a signé Edison Cavani | Ligue française

Édinson Cavani est resté au Paris Saint-Allemand, après que l’occasion de partir pour l’Atletico De Madrid sur le marché d’hiver, ne se soit terminée par rien, pour l’instant son football reste à Paris, mais quand son contrat se termine en été, L’Uruguayen sera disponible pour quitter Paris si nécessaire.

Le temps nous dira où Cavani se terminera, mais si quelque chose est certain, c’est que des équipes renommées ne manqueront pas l’occasion de placer leur pari dessus, la bataille des enchères déterminera leur avenir.

On sait que la célèbre équipe anglaise de Manchester United exhorte un homme avide de but et qui d’autre à comprendre ce dont Manchester United a besoin que Robin van Persie, le célèbre joueur néerlandais, qui a joué pour les Anglais. Persie le sait bien et a dit: “Edinson Cavani. Je choisirais certainement Edinson Cavani.”

De la même manière, il a ajouté: “Avec lui comme partant, je marquerais 25 buts par saison. Je l’ai vu jouer. J’ai joué contre lui et il est un buteur né. Il vit du but et j’irais pour lui.”

Avec ses 33 ans, lui et ses partisans savent que la prochaine étape après avoir quitté le PSG pourrait être la dernière. Pendant ce temps, bien qu’il ne soit pas incontestable dans la formation de départ, Cavani est toujours un jeton clé pour Thomas Tuchel, entraîneur du PSG, et à ce jour, il a sept buts et trois passes décisives en 859 minutes réparties sur 19 matchs officiels.