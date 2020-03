Vanessa Bryant a été détruite par la publication des photos où son mari Kobe Bryant est décédé nnda nnlt Off Side

Il mémoire du légendaire joueur de la NBA Kobe Bryant encore latent dans le monde, et plus d’un mois après son départ, de nouvelles nouvelles, qui ne bougent pas précisément, impliquent sa mort; quelque chose qui a bouleversé émotionnellement sa veuve Vanessa Bryant.

Comme vous vous en souvenez, la star du basketball est décédée le 26 janvier après que l’hélicoptère dans lequel il se déplaçait s’est précipité et a explosé en feu sur une colline à Los Angeles, États-Unis; À côté de lui, Gianna, sa fille de 13 ans, et sept autres personnes. Malheureusement, tout a cessé d’exister.

Mais que s’est-il passé cette fois? Avant de vous concentrer sur le dernier événement qui a fait sensation dans la famille Bryant, rappelez-vous que il y a une semaine, la femme du mythique basketteur a présenté un poursuite pour homicide involontaire contre Island Express Helicopters et Island Express Holding Corp qui exploitait l’avion. Dans leur argumentation, les avocats soulignent que le pilote Ara Zobayan, également décédé dans l’accident, n’a pas “fait preuve d’une attention ordinaire lors du pilotage du navire” et a été “négligent”.

Vanessa Bryant mortifiée par accident qui a mis fin à la vie de son mari et de sa fille

Maintenant, une nouvelle controverse ne permet pas de calmer et de pleurer la famille de l’athlète. Que s’est-il passé? La La veuve de Kobe Bryant a exprimé son rejet absolu et sa douleur à la mauvaise publication de certaines photos qui montre le lieu de l’accident où neuf personnes sont mortes, dont le joueur et sa petite Gianna.

Tel que rapporté Les gens en espagnol, les images auraient été prises par un policier du comté de Los Angeles.

Selon Gary Robb, un avocat de Bryant, le même jour que l’accident, la veuve de la star des Los Angeles Lakers s’est rendue au bureau du shérif pour demander que la zone soit déclarée espace interdit de vol et de photographie.

Dans un communiqué, ils ont mentionné que “cela était d’une importance vitale pour elle, car elle voulait protéger la dignité de toutes les victimes et de leurs familles”, mais ils ne l’ont pas obtenue après que quelqu’un ait diffusé les images.

Pour cette raison, ils demandent que “les responsables de la diffusion des photos soient identifiés pour prendre les mesures nécessaires à cette” violation de la décence humaine “.

Kobe et Vanessa Bryant ont eu quatre filles. Photo: ., via BBC Mundo

VANESSA KOBE SOUVENEZ-VOUS DE SON MARI ET DE SA FILLE MORTE

La veuve de joueur de basket honoré la mémoire de son mari et de sa fille adolescente avec une vidéo émotionnelle qu’il a partagé à travers ses réseaux sociaux.

Dans les images, vous pouvez voir à la fois rire, jouer, se prendre dans ses bras et se faire dorloter, une scène tirée du célèbre documentaire «Muse du basketteur» en 2014. L’enregistrement montre également comment Kobe montre tout son amour à la femme de sa vie, Qui se remplit de baisers.

À un autre moment, L’épouse du joueur a partagé le tatouage que sa belle-sœur a fait en l’honneur de Kobe et Mambacita. Un signe à l’infini avec les deux numéros de ses maillots de basket, 24 et 2.

«Le magnifique tatouage de ma belle-sœur en l’honneur de Gigi et Kobe. 2-24 pour toujours. Je t’aime la charia », a-t-il écrit avec enthousiasme.

Tatouage de la belle-sœur de Vanessa Bryant (Photo: Instagram)

HOMMAGE POUR SA MORT

Deux jours avant la fin d’un mois après la mort de Kobe Bryant, diverses personnalités ont effectué une hommage émotionnel qui a eu lieu au Staples Center, le siège de l’arène sportive de l’équipe de basket-ball des Los Angeles Lakers, où il a fait une grande partie de sa carrière professionnelle.

Ce fut une combinaison de discours parmi lesquels des personnalités ont participé en tant que Michael Jordan et Shaquille O’Neal, ancien boursier de Bryant dans les Lakers, qui ont renversé plus d’une larme à tous ceux qui étaient sur place; De plus, il y a eu des présentations musicales.

L’épouse de l’athlète légendaire a prononcé un discours dévastateur dans lequel il a annoncé que son cerveau “refuse d’accepter” que ses proches ne sont plus à ses côtés. «Je ne pouvais pas le voir comme une personne célèbre ou un joueur de basket incroyable. Il était mon doux mari et le beau père de nos filles. C’était mon tout. Il voulait que nous renouvelions nos vœux. Il voulait que Natalya (l’aînée de ses filles) prenne la direction de ses affaires et voyage autour du monde ensemble. Nous nous attendions à vieillir ensemble. Kobe était le MVP ou le MVD de sa fille (“Papa le plus précieux”) “, a-t-il déclaré.

Concernant sa fille, il a déclaré: «Gianna Bryant était une âme incroyablement douce et douce. Il m’a toujours embrassé bonne nuit et bonjour. Il y a eu des occasions où je pensais qu’il était allé à l’école sans dire au revoir. Je lui ai envoyé un SMS et elle a dit Sin No kiss? »Et Gianna a répondu par« Maman, je t’ai embrassé, mais tu dormais et tu ne voulais pas te réveiller (…). Je n’aurai pas l’occasion de vous dire à quel point c’est beau le jour de votre mariage. Je n’aurai pas l’occasion de la voir changer l’histoire du basketball féminin. “

Kobe Bryant a rencontré sa femme Vanessa en novembre 1999. Depuis lors, ils s’aimaient (Photo: Instagram)