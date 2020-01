Vanessa Bryant, la veuve de Kobe Bryant: comment avez-vous rencontré la légende de la NBA? Hors-jeu

Bien que le mort de Kobe Bryant Il a choqué le monde du sport et l’univers tout entier, il y a une personne qui souffre plus intensément de son jeu, car il a partagé avec la star du basket plus de 20 ans à ses côtés. Nous voulons dire sa femme Vanessa Bryant, qui non seulement pleure son partenaire, mais aussi la perte de sa fille de 13 ans, Gianni.

Comme rappelé, le matin du 26 janvier, l’hélicoptère privé du joueur des Los Angeles Lakers a subi un accident quand il déménageait du comté d’Orange à la Mamba Academy pour voir sa fille jouer à un match de basket. En raison de l’incident, tous les occupants, qui étaient neuf, sont décédés.

Maintenant, sa veuve ainsi que les trois autres filles qu’il a avec le célèbre Mamba noir devront aller de l’avant après cette tragédie qui a pleuré leur cœur, mais qui est la femme qui a toujours été à côté du mythique basketteur? Ensuite, nous vous racontons comment il a rencontré Kobe Bryant.

Kobe Bryant avait 20 ans lorsqu’il a rencontré qui serait son partenaire de vie (Photo: .)

LE GRAND AMOUR DE KOBE BRYANT

Vanessa Bryant est la veuve de la légende du basket-ball. Elle est née en Californie, mais a une origine latine parce que sa mère est mexicaine, elle parle donc couramment l’espagnol, ce que le joueur a également appris en regardant des feuilletons tels que “The Stepmother” et le programme “Giant Saturday”.

Ils se sont tous les deux rencontrés en 1999 lorsqu’elle avait 17 ans et il avait 20 ans. Pour cette opportunité, Kobe Bryant jouait déjà pour les Lakers de Los Angeles, alors que la fille étudiait encore au lycée et dansait, donc à cause de ses mouvements, elle travaillait pour le clip vidéo de la chanson “G’d Up” , du groupe de rap Tha Eastsidaz, et il essayait de produire son premier album musical, qui n’a jamais vu le jour. Il est dit que l’amour est né du moment où ils ont croisé les regards.

Une fois Vanessa a eu 18 ans, a annoncé son engagement, même si les parents du basketteur n’étaient pas d’accord Parce que je n’étais pas afro-américain. Quelque chose qui est apparu et résolu après le mariage en 2001 lorsque Joe Jellybean Bryant, l’ancêtre de l’athlète légendaire, a déclaré: “C’est sa vie.” Qui n’était pas non plus entièrement d’accord avec ce mariage était son partenaire Michael Jordan, mais il a précisé que c’était à cause de la question de l’âge, car il considérait son ami “très jeune”. Les noces étaient dans la chapelle de Saint Edwards, Dana Point (Californie).

Ils ont tous deux commencé à sortir ensemble et en six mois, ils étaient déjà fiancés (Photo: .)

Au cours des deux prochaines années, le mariage a traversé l’un des moments les plus critiques lorsque Kobe Bryant a été accusé d’avoir violé une jeune femme 19 ans aux États-Unis; Bien que l’affaire ait été classée un an plus tard, il a admis qu’il avait gâché les relations sexuelles avec la femme. Vanessa lui a pardonné et l’athlète en gratitude lui a donné une bague en diamant, dont la valeur serait de quatre millions de dollars, telle que publiée Le pays.

En 2003, sa première fille, Natalia Diamante, est née; et en 2006, ils ont accueilli la deuxième fille, Gianna María-Onore.

Cependant, des années plus tard, de nouvelles rumeurs d’infidélité émanaient de Kobe et une nouvelle crise est survenue en 2011. La colère et la contrariété de sa femme Vanessa, qui, assurant qu’il y avait des “différences inconciliables”, ont décidé d’entamer une procédure de divorce, ce qui à la fin ne s’est jamais produit.

Ils se sont réconciliés et après que Kobe Bryant ait décidé de prendre sa retraite du basketball en 2016, il s’est entièrement consacré à sa famille. C’est ainsi que Bianka Bella est née la même année et récemment, en juillet 2019, Capri Kobe.

Avant la naissance de sa dernière fille, la star de la NBA a transmis un message amoureux à sa femme qui accompagnait une photo du couple lors de leur sortie. «Il y a 20 ans, j’ai rencontré ma meilleure amie, ma reine Vanessa. J’ai décidé de l’emmener à Disneyland ce soir-là pour un dîner à l’ancienne. Je t’aime ma mamacita pour toujours. “

La photo que Kobe Bryant a publiée avant la naissance de sa dernière fille, en novembre 2019 (Photo: Instagram)