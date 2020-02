VAR provoque la controverse alors que Manchester United conquiert Chelsea

LONDRES, ANGLETERRE – 17 FÉVRIER: Harry Maguire de Manchester United célèbre après avoir marqué un but pour le rendre 0-2 lors du match de Premier League entre Chelsea FC et Manchester United à Stamford Bridge le 17 février 2020 à Londres, Royaume-Uni. (Photo de Matthew Ashton – AMA / .)

VAR a pris le devant de la scène à Stamford Bridge alors que Manchester United a manqué 2-0 contre Chelsea. Les buts d’Anthony Martial et de Harry Maguire ont élevé United à moins de trois points de leurs adversaires et des quatre premiers. Le but de Maguire est venu avec la controverse car il aurait pu être expulsé pour une faute en première mi-temps. Pendant ce temps, Chelsea avait controversé deux refus, laissant les hommes de Frank Lampard sans victoire sur quatre.

VAR provoque la controverse alors que Manchester United bat Chelsea

Décisions clés

Anthony Taylor était l’homme au milieu de la nuit; lui et son équipe avaient beaucoup à faire. Lorsque Harry Maguire a donné un coup de pied à Michy Batshuayi lors d’un incident hors du ballon, tous les yeux étaient tournés vers l’arbitre. Anticipant avec impatience un carton rouge à brandir, les spectateurs ont été choqués lorsqu’aucune mesure n’a été prise. Il semblait certainement que l’Anglais avait forcé ses étalons à entrer en colère contre le Belge. Cependant, ce n’était pas le cas, et la décision a eu un impact considérable sur le résultat, étant donné l’objectif de Maguire plus tard.

À la pause 1-0, Chelsea avait du travail à faire à la mi-temps. Frank Lampard a fait un changement, échangeant Andreas Christensen pour Kurt Zouma. Cette décision s’annonçait parfaite puisque 55 minutes plus tard, Zouma martelait une volée de corner pour égaliser. Étape dans VAR, qui a jugé que Cesar Azpilicueta avait commis une faute, bien que les rediffusions aient montré qu’il avait lui-même été poussé par Fred. La foule de Stamford Bridge a de nouveau été stupéfaite par la décision du VAR contre eux.

La décision clé finale de VAR, bien que cela semblait être correct, a été la décision de ne pas autoriser le but d’Olivier Giroud à la 77e minute. Le Français a fait une course de marque vers le poteau avant et a été parfaitement choisi par Reece James, et cela semblait être un excellent objectif. Chelsea était de retour dans le match, prêt pour une arrivée en tribune. Encore une fois, VAR a eu le dernier rire, montrant que Giroud était à un demi-pied hors-jeu. Cette fois, la décision était justifiée et personne ne pouvait contester, même si les fans de Chelsea étaient toujours lésés par les décisions antérieures.

Solskjaer l’emporte encore une fois sur Lampard

Dans l’ensemble, le match de football a été assez intense. Chelsea a insisté avec intention, en particulier au premier semestre, avec Batshuayi inutile avec de multiples bonnes opportunités s’égarant. Manchester United comptait sur l’excellente défense d’Eric Bailly, à son premier départ depuis avril, pour tenir Chelsea à distance.

En dépit d’être sur le dos et assez sans vie dans les 45 premières minutes, United est intervenu à la pause. Aaron Wan-Bissaka a fouetté un centre pour Anthony Martial qui a dirigé le ballon à un angle serré à travers le but de Willy Cabarello. Martial avait l’air isolé pour la plupart mais a pris vie au moment idéal pour lui.

Une bataille fascinante a commencé au milieu du parc avec Mateo Kovacic essayant d’être une force motrice pour Chelsea, mais constamment pressé par Fred. Le Brésilien a été tenace à chaque occasion, récupérant le ballon d’innombrables fois et le jouant à des meneurs de jeu plus talentueux. Bien que Kovacic ait semblé dominant en première mi-temps, Fred est certainement sorti en tête dans cette bataille particulière.

Après la pause est venue une nouvelle controverse. Kurt Zouma a vu son but refusé avant que Harry Maguire ne double l’avance de United. Bruno Fernandes a clôturé un affichage impressionnant en envoyant un coin pacy pour Maguire à rentrer chez lui, au grand dégoût des fidèles de Stamford Bridge. L’urgence de la possession de Bruno a été une force motrice pour United dans la nuit, injectant un rythme bien nécessaire lorsque le milieu de terrain semblait autrement laborieux.

La bataille pour la Ligue des champions s’intensifie

Bien que Chelsea ait poussé jusqu’à la fin pour une consolation, United a tenu bon et a même pu remplacer sa nouvelle signature. Odion Ighalo est entré dans la mêlée après 88 minutes et aurait pu marquer. L’agressivité de Fred a récupéré le ballon en haut du terrain avant de jouer contre le Nigérian qui ne pouvait pas battre Caballero.

La victoire des hommes de Solskjaers les place au septième rang, à seulement trois points de Chelsea, qui reste quatrième. Le résultat signifie qu’il n’y a que cinq points entre le quatrième et le neuvième et exerce une pression énorme sur Chelsea, qui jouera à la cinquième place de Tottenham Hotspur la semaine prochaine. Pour United, la cohérence est nécessaire lors des 12 derniers matches pour rejoindre l’élite européenne la saison prochaine.

Photo principale

Intégrer à partir de .