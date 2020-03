VAR sauve Man Utd à la mort d’Everton

Date de publication: dimanche 1er mars 2020 15h57

VAR est intervenu profondément dans le temps d’arrêt de la deuxième mi-temps alors qu’Everton devait se contenter d’un match nul 1-1 avec Manchester United à Goodison Park dimanche.

David De GeaL’erreur de United a été annulée par Jordan Pickford d’Everton, les erreurs de gardien de but ayant également dominé l’affrontement largement décevant mais controversé.

Dominic Calvert-Lewin a marqué le 13e but de la ligue de la saison après seulement trois minutes grâce à un dégagement rebondi de De Gea tout en Bruno Fernandes«Le superbe début de vie à Old Trafford a été aidé par le numéro un anglais.

Aucun des gardiens de but ne s’est couvert de gloire, ce qui témoigne d’un match dans lequel Fernandes, qui a signé en janvier, s’est imposé comme la force créatrice dominante en marquant pour le troisième match consécutif et en étant au cœur du meilleur travail de son équipe.

Mais même ses efforts considérables n’ont pas pu garantir des victoires consécutives en championnat pour la première fois en 13 minutes et sans VAR, ils auraient subi une défaite controversée en prolongation.

Un Gylfi Sigurdsson assis a été jugé hors-jeu lorsque le tir de Calvert-Lewin a dévié au large de Harry Maguire, conduisant à Everton Le manager Carlo Ancelotti reçoit un carton rouge pour ses protestations à l’arbitre Chris Kavanagh après le coup de sifflet final.

Étendre leur record invaincu à domicile à sept matches n’aura pas été une grande consolation pour l’Italien, tout comme un point pour les ambitions de la Ligue des champions unie, car ils ont raté la chance de combler l’écart sur Chelsea, quatrième.

Cela fait 40 ans jour pour jour que Dixie Dean est décédé et bien que Calvert-Lewin ne puisse que rêver de se rapprocher des niveaux de buts d’Everton, il s’est fait un nom cette saison.

Le joueur de 22 ans est le joueur le plus amélioré du club cette saison et il a prospéré depuis qu’Ancelotti a pris le dessus avec huit buts en championnat en 10 matches, plus que quiconque dans l’élite depuis Noël, le mettant en lice pour un premier appel en Angleterre. -up.

Gareth Southgate était là pour le vérifier en personne et bien que ce qu’il ait vu n’ait pas été aussi spectaculaire que son but à Arsenal la semaine dernière, c’était une démonstration des actions de Calvert-Lewin dans le commerce.

Retrouvez tous les faits et statistiques du match ici…

Gagner des batailles aériennes, travailler dur et courir altruiste derrière sont tous des traits de caractère majeurs et bien qu’il ait ajouté des buts dans cette campagne actuelle, l’ouverture de la troisième minute était davantage sur l’erreur de jugement de De Gea en retardant suffisamment longtemps pour que Calvert-Lewin se retrouve dans un bloc la balle dans un filet vide.

Il s’agissait de la septième erreur menant à un but que l’international espagnol avait fait depuis le début de la saison dernière: aucun gardien de haut niveau n’a fait plus.

Mais s’il y a un gardien de but qui a été surveillé de plus près au cours des derniers mois, c’est Pickford et, après qu’un nettoyage de Calvert-Lewin a été refusé une seconde par De Gea, l’attention s’est déplacée vers le numéro un anglais.

Il avait déjà été secouru par la barre transversale lorsqu’il avait été battu par le centre de Nemanja Matic mais n’avait nulle part où se cacher quand il avait laissé le tir de Fernandes passer sous lui.

Djibril Sidibe, remplaçant en première mi-temps du blessé Seamus Coleman, avait donné le ballon à Matic qui jouait sur coup de pied de but et quand il a été rapidement avancé. UniLa nouvelle signature a déclenché un tir bas qui plongeait mais aurait dû être enregistré.

Il s’agissait de la deuxième erreur de Pickford lors des matches à domicile successifs, mais la précédente fois, cela n’a pas affecté le résultat et le gardien de but est sorti se battre en affirmant qu’il avait été critiqué parce que tout le monde «détestait» les joueurs anglais.

Deux erreurs similaires en trois matches suggèrent un problème sous-jacent qui pourrait donner à Southgate quelque chose à penser quand il choisira son équipe pour les matches amicaux contre l’Italie et le Danemark plus tard ce mois-ci.

Quatre réservations en quatre minutes avant la mi-temps ont montré à quel point le jeu était devenu délabré avec les rares morceaux de bon football voyant Richarlison rater une tête de plongée, le coup franc de Gylfi Sigurdsson a frappé un poteau avec De Gea battu et Fernandes dictent généralement toutes les attaques de United intention.

Son croisement avec l’extérieur de son pied droit après avoir couru clairement à mi-chemin était révélateur du niveau de confiance auquel la signature de janvier fonctionne – et pourquoi United a apprécié leur récente reprise – et il a fallu Leighton Baines à toute vitesse pour l’empêcher d’atteindre le remplaçant. Odion Ighalo.

Lorsque Fernandes a trouvé un chemin à travers Pickford a produit son meilleur avec un double arrêt de lui et Ighalo, tandis que De Gea et VAR ont fait de même pour arrêter Sigurdsson et Calvert-Lewin.