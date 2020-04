Varane: “Il n’y a pas de date pour nous de reprendre la formation”

Le défenseur du Real Madrid Raphael Varane s’est entretenu avec la Fédération française de football et a expliqué sa routine pendant les mesures de quarantaine et de verrouillage en cours en Espagne.

«Je fais de l’entraînement physique, du conditionnement physique et c’est vrai que je fais des choses que je ne peux pas faire un jour normal, en essayant d’améliorer mes faiblesses. Nous devons continuer, je passe plus de temps avec la famille, j’aime m’occuper d’eux. Je fais du sport avec mon fils, je joue aussi à des jeux vidéo », a expliqué Varane.

Il a également été interrogé sur le report de l’Euro 2020 et les plans du Real Madrid pour l’avenir.

«Nous devons nous adapter et nous habituer à ce nouveau scénario. C’est vrai que j’atteignais l’euro 2020 en bonne forme et j’espère être dans la même forme l’année prochaine. Il n’y a pas de date pour nous de reprendre l’entraînement, nous verrons quand nous pourrons jouer et nous entraîner, nous vivons au jour le jour. Il n’y a rien de figé en ce moment et ce n’est pas facile de travailler sur le long terme », a conclu le défenseur.

Il semble que les équipes de la Liga pourraient reprendre l’entraînement d’ici le 11 mai, mais le gouvernement espagnol ne l’a pas encore confirmé et attend de voir si la situation continue de s’améliorer.

Varane a été un partant incontesté du Real Madrid jusqu’à présent cette saison et il est clair qu’il dirigera la ligne défensive de l’équipe pendant des années à venir une fois que Sergio Ramos aura décidé de raccrocher et de se retirer.