Varane revient sur sa vie et sa carrière dans le football

Raphael Varane a été interviewé récemment par le magazine français Onze Mondial. Vous trouverez ci-dessous quelques points saillants de l’interview complète du Français.

Des débuts modestes

«J’ai commencé par jouer [football] avec mon frère dans le jardin. Comme j’étais plus jeune, j’ai dû courir pour le ballon, ce qui m’a un peu dérangé. Plus d’une fois, nous avons dû interrompre le match car j’ai pleuré. Mais, je me suis fortement battu parce que c’était un match en tête-à-tête avec mon frère et je ne pouvais pas perdre. J’ai toujours voulu le défier, même s’il était plus grand. J’ai appris toute la technique de base en travaillant avec mon père. Il était très exigeant. Il nous a imposé des règles, sinon nous aurions joué notre chemin. Maman, en revanche, était en charge des questions scientifiques. Elle était enseignante et l’a toujours prise au sérieux. »

Jouer avec sa première équipe à sept ans

«Pendant les premiers mois, j’ai joué dans la même équipe avec mon frère, qui était le capitaine. J’ai abordé tout avec humilité et j’ai fait mon travail sur le terrain. »

Aller à l’internat et faire face aux blessures précoces

«J’ai eu du mal à grandir et à aller au pensionnat. J’ai raté ma maison. Quand vous avez 13 à 15 ans, vous commencez à vous poser des questions sur votre avenir. Comment me concentrer sur le football? Comment puis-je me concentrer sur l’apprentissage? Ce sont des questions normales pour un adolescent. En plus de cela, il y a la pression du football, la pression de l’internat et de la compétition. J’ai eu beaucoup de blessures à ajouter. C’était difficile. J’ai eu des problèmes aux genoux parce que je grandissais vite, mais j’ai toujours pu m’ajuster et jouer avec les dents serrées. J’ai joué de nombreux matchs avec douleur. Vous devez savoir comment vous en sortir. »

Transfert au Real Madrid de Lens

«Gervais Martel, le président de Lens, m’a donné l’information. Je devais l’accepter. C’était une opportunité unique. J’ai parlé à mon agent à l’époque, puis à ma famille. Nous nous sommes dit que si j’échouais, je pourrais toujours revenir. C’est aussi le talent de Zizou et Mourinho qu’ils m’ont vu. Ce sont eux qui ont quelque chose de mature à mon sujet. Ils parient sur moi, mais au club [Real Madrid] personne ne me connaissait, sauf eux.

La pression de jouer pour le Real Madrid

«C’est une pression différente. Vous avez beaucoup de journaux, d’émissions de télévision et de radio tous les jours. Les événements de la vie réelle ont souvent un impact mondial. C’est un club mondial. La pression à l’intérieur est également énorme et les fans sont extrêmement exigeants. Gagner, c’est bien, mais ce n’est jamais suffisant. Ici, vous pouvez toujours améliorer quelque chose dans le jeu. Une cravate est un désastre. Les normes sont plus élevées que tout autre club. Nous le ressentons et nous vivons avec, mais tous les joueurs ne peuvent pas vivre avec. J’ai vu des joueurs qui ne peuvent pas le supporter parce que cela affecte parfois votre tête. ”

Nomination Ballon D’Or 2018

“Cette [playing extravagant] signifierait faire plus de bruit autour de vous. Je suis dans l’ombre. Vous avez des objectifs, des actions spectaculaires et diverses activités médiatiques. Je suis différent et je n’ai pas besoin de changement. Je ne changerai pas pour gagner des prix individuels. ”

Zidane de retour en tant que manager

“[It’s] quelque chose de bien. Je connais très bien ses méthodes de travail. Il sait aussi ce qu’il peut attendre de moi. Il me connaît très bien et nous allons bien. Nous recommençons à allumer la machine, retrouvant un bon esprit individuel et d’équipe. »

Pire moment de carrière

«La blessure qui m’a fait rater la finale de la Ligue des champions et la finale de l’EURO en 2016. Peut-être que je n’aurais pas joué en finale de la Ligue des champions, mais je me préparais pour l’EURO depuis deux ans. À l’époque, c’était un peu une de mes obsessions. Je ne vais probablement pas [play] l’EURO à la maison. Elle est restée sur moi comme une cicatrice. »

Déclaration qui décrit le mieux Varane

“Il y avait une phrase dans Pole-Espoirs qui [intrigued] moi. «La chute est autorisée, la montée est obligatoire.«Je me le répète dans les moments difficiles.»