Vargas était calme en l’absence de minutes

Le footballeur des Tigres a évoqué sa petite activité avec l’équipe.

Après avoir donné le triomphe à l’équipe féline du New Jersey et marqué un but dans le match contre Juárez, Eduardo Vargas vise à débuter avec André Pierre Gignac.

“La vérité est que je suis très calme, très heureux, même si je n’ai pas joué les minutes que je veux”, a expliqué le footballeur chilien.

Vargas a déclaré qu’il ne connaît pas les raisons pour lesquelles Ricardo Ferretti ne l’a pas régulièrement aligné dans la tenue de Monterrey.

“Au club, je ne sais pas si c’est à cause de l’entraîneur ou je ne sais pas ce que j’ai fait de mal que parfois ils me mettent et parfois non”, a-t-il déclaré.