Leeds United, Sheffield Wednesday et Hull City sont des rivaux du Yorkshire.

Michael Vaughan, un célèbre fan de Sheffield Wednesday, a félicité Leeds United sur Twitter après sa victoire contre Hull City.

Leeds a battu Hull 4-0 loin de chez lui dans le derby du Yorkshire en championnat samedi après-midi.

Le résultat signifie que les chances de la tenue du West Yorkshire de terminer dans les deux premiers du championnat cette saison ont été améliorées.

L’ancien joueur de cricket international de l’Angleterre, Vaughan – qui est un fan bien connu de mercredi – a fait l’éloge de Leeds sur Twitter et pense que les Blancs feront bien en Premier League.

Bien que Vaughan ait pris une fouille effrontée à Leeds en les appelant un “petit club”, il a dit qu’il aime leur entraîneur-chef Marcelo Bielsa.

L’ancien milieu de terrain de Leeds Andy Couzens s’est réjoui de la victoire de l’équipe visiteuse à Hull.

Promotion automatique

La victoire contre Hull était la quatrième consécutive de Leeds au Championnat, et les fans doivent être ravis que l’équipe soit de retour en forme.

Il ne reste pas beaucoup de temps cette saison, et si les Blancs peuvent maintenir leur constance et ne pas concéder de buts, alors ils devraient terminer la campagne en douceur et sans hoquet.

