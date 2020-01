Velasco Carballo assiste au cours de l’UEFA à Majorque

Comme nous le faisons depuis longtemps dans le SPORT depuis Palma de Majorque est le lieu choisi par l’UEFA pour le premier cours pour arbitres internationaux de l’année 2020. Une concentration de trois jours où un total de 104 arbitres et arbitres sont convoqués, parmi lesquels il y a neuf collèges internationaux espagnols et deux collèges de notre football. Seul Munuera Montero est tombé de la liste des dix arbitres internationaux du football espagnol.

27/01/2020 à 18:43

CET

Ramón Fuentes

L’idée initiale est que Luis Rubiales aurait pu y assister, Président de la RFEF à Palma de Majorque, en sa qualité de vice-président de l’arbitrage de l’UEFA. Mais comme nous l’avons dit à SPORT il y a quelques semaines, cela ne pourrait pas coïncider avec un autre voyage déjà programmé. Qui a assisté est le président de la commission technique, Velasco Carballo. Le joueur madrilène le fait en sa qualité d’hôte du pays où se déroule cette première rencontre de l’année 2020 d’une grande importance pour l’UEFA, plus encore lorsqu’il va travailler dans le VAR face à la mise en œuvre imminente en Ligue Europa.

En d’autres termes, la présence de Velasco Carballo est totalement institutionnelle et non pas en tant que formateur VAR, comme si elle avait été produite dans d’autres cours de l’UEFA. Comme nous vous l’avons déjà dit dans ce journal, Madrid, à côté du président de l’arbitrage de l’UEFA, sont deux des entraîneurs les plus importants de la FIFA et de l’UEFA: ici, il coïncidera avec les arbitres espagnols d’élite, Mateu Lahoz, Gil Manzano et Del Cerro ; En plus des deux de FIRST, Estrada Fernandez (nommé pour le derby madrilène du 1 suivant) et Sánchez Martínez ainsi que les trois arbitres VAR: Hernandez Hernandez, Martinez Munuera et De Burgos Bengoechea.

La liste est complétée avec la nouvelle internationale Cuadra Fernández qui ne durera que mercredi car il a été désigné pour le choc des cuivres de Barcelone contre Leganés ce jeudi