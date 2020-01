Vélez a accueilli Ricardo Centurión

Après quelques jours de négociation, la direction de Vélez a confirmé à travers ses réseaux sociaux l’incorporation de Ricardo Centurión.

“Vélez a convenu avec Racing Club du prêt pour six mois, gratuit et sans option d’achat, de la passe du footballeur Ricardo Centurión. Le joueur a réussi son examen médical et signera son contrat dans les prochains jours “, ont-ils expliqué du club de Liniers.

De leur côté, ils ont également confirmé l’arrivée de Mauro Pitton. Le Fortín acquerra 70% des droits économiques du joueur, les 30% restants appartiennent à Unión de Santa Fe. Le volant de Santa Fe a passé son examen médical et signera son lien pour une période de 42 mois.

De cette façon, Fortín a ses deux premiers renforts pour la saison prochaine. Dans les prochaines heures, le retour de Ricky Alvarez, qui compte retourner dans le club qui l’a vu naître.

En outre, Sergio Rapisarda a confirmé qu’ils iraient à la recherche d’une zone vers l’avant pour remplacer Leandro Fernández. Les candidats sont Franco Soldano (Boca) et Jonathan Herrera (Central Córdoba).

