Vélez à égalité contre Aldosivi et n’a pas pu s’approcher de River

Au début de la Date 18 de la Super League, Vélez égal à 1-1 contre Aldosivi à José Amalfitani et ne pouvait pas rester comme une escorte du pointeur de la rivière.

Maxi Romero ouvert le compte du Fort au premier semestre, mais Federico Gino mettre la cravate pour le requin, ce qui a ajouté un bon point dans sa lutte pour ne pas descendre.

Cette réunion a marqué Les débuts de Ricardo Centurión à Vélez. Les anciens Racing et Boca sont entrés dans le complément au lieu de Fernando Gago, qui a été blessé.

Vers la fin du match, Luis Abram a perdu une balle incroyable et a dû retourner à Federico Andrada, qui se retrouvait seul contre le gardien de but. L’arbitre n’a pas hésité et lui a montré le carton rouge.

Enfin, tout s’est terminé 1-1. L’équipe de Gabriel Heinze a raté la chance d’être à un point de River.