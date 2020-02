Vélez écrase Arsenal lors d’une visite de la Super League »Pressfootball

Dimanche 23 février 2020

L’équipe de Liniers a été supérieure du début à la fin et a ébloui l’équipe de Sarandí 4-0 et reste en position de coopération pour la saison prochaine. La réunion a été suivie par le flyer national Pablo Galdames, qui a vu l’action 90 minutes pour le «Fortin».

Vélez Sarsfield avait un match parfait. À la date 21 de la Super League argentine, l’équipe de Liniers a donné une exposition et battu 4-0 à domicile à Arsenal de Sarandí, où Pablo Galdames a commencé et a joué tout le match pour l’équipe de Liniers.

Gabriel Heinze a battu le zéro avant le quart d’heure. Ricardo Centurión (13 ′) après un bon jeu collectif, il a terminé flush et a progressé vers le «Fortín» qui est venu se classer agoniquement en milieu de semaine pour la Copa Sudamericana. Figure qui a été augmentée par Lucas Janson à 16 ′ du stade initial.

De plus, Vélez a maintenu le rythme et avec un doublé de Maximiliano Romero à 47 et 64 minutes, a mis la victoire et enfin les chiffres définitifs au stade Julio Humberto Grondona.

Cette victoire laisse la boîte des Galdames à la septième position du tournoi transandin avec 33 points, tandis qu’Arsenal de Sarandí occupait la neuvième place avec 31 unités.

#Superliga | Dans la région, Centurion a défini comme le meilleur. RICKY HIT! 🔝 # Arsenal 0-1 #Velez

via @BocaJrsGol pic.twitter.com/HkIZyDDt6D

– Futbol & Pizarrón (@Futbol_Pizarron) 23 février 2020

#Superliga | Quelques minutes plus tard, Lucas Janson a marqué un superbe but pour le deuxième du Fort. #Arsenal 0-2 #Velez

Via @BocaJrsGol pic.twitter.com/l0SWuID3nV

– Futbol & Pizarrón (@Futbol_Pizarron) 23 février 2020

#Superliga | El Fortín est fleuri à Sarandí, dans la zone GOLAZO de Maxi Romero qui marque une dopieta. # Arsenal 0-4 #Velez

via @BocaJrsGol pic.twitter.com/Z7nvarHe50

– Futbol & Pizarrón (@Futbol_Pizarron) 23 février 2020