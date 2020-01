Vélez et les dirigeants du Racing se rencontreront pour négocier un échange

Le marché des laissez-passer n’est pas encore terminé et dans les prochaines heures, il pourrait y avoir plus de nouvelles. D’après ce que TNT Sports a pu découvrir, il y aura une rencontre entre les dirigeants de Racing et Vélez négocier un échange de joueurs.

Sebastian Beccacece a demandé aux dirigeants de faire un effort pour Agustin Bouzat, qui lors des derniers matchs a perdu du terrain dans l’équipe de Gabriel Heinze. De son côté, le Fort besoin oui ou oui à un attaquant de zone pour remplacer Leandro Fernández, qui a dû retourner à Independiente.

Le point pour cette position n’est ni plus ni moins que Darío Cvitanich, l’un des hommes d’expérience de l’Académie. L’ancien Boca et Banfield n’est pas un titulaire incontesté et pourrait émigrer tranquillement.

En principe, la négociation laisse les deux clubs bien arrêtés, mais pour l’instant le dernier mot n’est pas prononcé. VousLe troc de Bouzat-Cvitanich arrive entre Vélez et Racing?