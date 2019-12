Venezuela en qualifications pour le Qatar 2022: Rafael Dudamel pourrait quitter le poste d'entraîneur de l'équipe nationale pour signer avec l'Atlético Mineiro du Brésil | Transferts 2020 Brésil

S'il y a une sélection qui, ces dernières années, a grandi à pas de géant, à partir de ses divisions mineures, c'est Venezuela. Commandant Rafael Dudamel, «Vinotinto» a réussi en 2017 à être la deuxième place de la Coupe du monde U20, où des joueurs tels que Wuilker Fariñez et Adalberto Peñaranda sont sortis. Deux ans plus tard, l'avenir du technicien pourrait être loin de son pays.

Il s'avère que du Brésil, ils rapportent que les négociations entre Atlético Mineiro et Rafael Dudamel Ils sont assez avancés: «La négociation entre l'Atlético Mineiro et Rafael Dudamel a beaucoup avancé ces dernières heures. Certains détails financiers manquent. Comme la négociation avec Sampaoli, le «Galo» joue fort et essaie de conclure un contrat avec les conditions du club, les pieds sur terre. Il manque peu de détails », a déclaré le journaliste Joao Vitor Xavier.

Une négociation entre @Atletico et Rafael Dudamel a avancé assez tard. Nous avons besoin de quelques détails financiers. Tout comme vous négociez avec Sampaoli, ou Galo joue dur et essaie de conclure un contrat avec les clients, comme vous ne le faites pas. Mlle Poucos détaillant. – João Vítor Xavier (@joaovitorxavier) 23 décembre 2019

L'entraîneur Rafael Dudamel 🇻🇪 est très proche d'atteindre l'Atlético Mineiro 🇧🇷 Il ne reste plus qu'à définir l'accord économique et dans les prochaines heures, ils feront une annonce. ¿Candidats pour @SeleVinotinto ? Jorge Luis Pinto 🇨🇴

Richard Páez 🇻🇪 (même s'il vient de signer avec Miners). – Alejandro Vásquez (@ AVasquezzz90) 22 décembre 2019

En revanche, le journaliste Alejandro Vásquez rapporte que Rafael Dudamel est très proche d'atteindre Atlético Mineiro et lance le nom de deux candidats pour le remplacer: Jorge Luis Pinto et Richard Páez, curieusement deux entraîneurs ayant un passé à Alianza Lima.

Ce serait une question d'heures pour l'équipe nationale vénézuélienne de rester, momentanément, sans DT, terminant une bonne étape aux commandes de Rafael Dudamel. Rappelons que le «Vinotinto» commence lors des prochains éliminatoires en vue de la Coupe du monde au Qatar 2022 contre la Colombie en tant que visiteurs, puis reçoit le Paraguay.

