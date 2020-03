Venise, Dionisi: “Grande performance, nous avons raté la finalisation”

La Venise tombe aux mains des Arechi de Salerne au terme d’une performance encore encourageante, comme l’a souligné en fin de course le technicien du lagon Alessio Dionisi. Voici ses paroles prononcées à OttoChannel: “Nous avons fait une belle performance, créé beaucoup, mais nous n’avons pas pu finaliser. Nous avons fait une erreur de naïveté sur le deuxième but, celui qui nous a coupé les jambes. Même après l’expulsion, nous continuons faire bien. Quelqu’un aujourd’hui, en plus de nous, a fait une erreur. De toute façon il peut être là, l’arbitre aurait pu faire plus, être plus prudent. Allons de l’avant. Nous sommes dans la course pour notre objectif, nous aurions aimé être plus haut On s’éloigne de Salerne avec la conscience d’être une équipe solide et de qualité. Evidemment on n’est pas content de la défaite, du classement mais on sait que dans les semaines à venir on va s’améliorer. L’Italie réagit bien à l’urgence du coronavirus, je seulement désolé que nous ayons joué trois matchs sans nos fans. Ce ne sont pas nos choix. ”