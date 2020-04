Venise, Poggi: “Parler de rétablissement est irrespectueux envers ceux qui souffrent”

Le responsable des projets internationaux de Venise, Paolo Poggi, a publié quelques déclarations au Corriere del Veneto sur le problème d’urgence du Coronavirus qui a bloqué tout le football italien et le monde en général: “Les voyages à Suzhou et Shanghai ont évidemment été annulés, tout comme le voyage au Vietnam. Mais j’espère revenir bientôt. Y a-t-il quelque chose qui me réconforte en ce moment? Oui, le fait que la Chine en ressorte: les matchs de football ont repris et l’activité des écoles de football que nous suivons redémarre même s’il y a encore des limites puisque tout le monde doit faire le tour avec un masque “.

Au sujet de la reprise, Poggi explique: “Et qui peut dire si nous reviendrons jouer? Ce que je manque de respect maintenant, c’est de parler de dates, de spéculer, de faire des hypothèses sur le moment où il se rétablira. Nous vivons une pandémie dont personne ne connaît les développements et dont nous en savons encore peu. “