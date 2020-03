Venise, Zuculini: “J’ai pensé à retourner en Argentine. Mais je dois souffrir avec mes compagnons”

Des colonnes du Corriere del Veneto viennent des déclarations du milieu de terrain argentin de Venise Franco Zuculini qui parle du moment particulier que traversent l’Italie et l’ensemble du mouvement du football: “Je suis venu seul et pour l’instant ce n’est pas facile pour moi. J’admets que l’idée de retourner en Argentine m’est venue, mais je dois attendre et souffrir avec mes compagnons dans cette situation très difficile. Comment passer du temps? Je joue et m’amuse autant que possible. J’ai mes moments de tristesse et de désespoir, mais ils passent. Il est impossible d’être heureux. Nous avons tous peur. Nous avons et avons essayé de respecter scrupuleusement toutes les dispositions qui sont arrivées. En ce moment, c’était et c’est la seule chose à faire: je ne fais même pas de course, les gens pensent peut-être mal. “