[VER AHORA] Nadal vs. Carreño ONLINE LIVE FREE with ESPN HD TV broadcast: VIVEZ le duel espagnol dans la troisième manche de l’Open d’Australie 2020 Tennis

Nadal vs. Carreño (EN DIRECT | GRATUIT | EN DIRECT | EN DIRECT | EN LIGNE): entrer en collision au troisième tour de Open d’Australie 2020. Le match a lieu à la Rod Laver Arena, la cour principale de ce Grand Chelem, et est diffusé sur ESPN. Rafa, actuel leader du classement ATP, est le favori pour remporter ce match et continuer d’avancer à la recherche de son «majeur» numéro 20. Suivez Depor.com LIVE et LIVE ce match: incidents, services, aces et plus encore.

Un jour sans surprise et où tous les favoris ont remporté leurs matchs, le numéro un mondial du tennis, Raphael Nadal, qualifié pour le troisième tour de Open d’Australie battant l’Argentin Federico Delbonis, 6-3, 7-6 (7/4), 6-1 en deux heures et demie.

L’Espagnol de 33 ans a souffert dans le deuxième set. “Mais dans le troisième, il était plus détendu et plus agressif”, a-t-il expliqué après sa précédente victoire.

Nadal n’a pu atteindre que trois des vingt points de rupture qu’il avait au service de l’Argentin.

“Lorsque vous ne parvenez pas à convertir des balles de break en points et que vous avez de nombreuses occasions, vous êtes sous pression”, a déclaré l’Espagnol, visiblement mécontent de sa performance.

Finaliste à Melbourne l’an dernier et vainqueur en 2009, Nadal affrontera son compatriote samedi Pablo Carreño (30º du classement ATP) pour une place en huitièmes de finale.

Si vous gagnez votre deuxième titre à Melbourne, Nadal Il égalerait les vingt victoires en tournois du Grand Chelem de son grand rival, Federer.

Carreño vient de l’élimination de l’Allemand Peter Gojowczyk après avoir battu 4-6, 1-6, 6-1 et 4-6 au deuxième tour de l’Open d’Australie.

Avec des informations de l’.

