[VER] Amérique vs Atlas en direct par Clausura 2020 Liga MX: minute par minute ICI EN DIRECT AUJOURD’HUI diffusé via TUDN et Channel 5 STREAM LIVE pour le jour 6 d’Azteca Mexico

Nous sommes déjà au stade Azteca pour vivre le grand match entre Amérique contre Atlas (LIVE | LIVE | ONLINE | STREAM LIVE) via TUDN et Channel 5 à partir de 20h00 par date 6 de Clôture 2020 Liga MX via TUDN, Univision, Sky et TV Azteca. Le duel, qui mettra en scène le stade aztèque de Mexico. Suivez la MINUTE À MINUTE par Depor.com.

Depor.com vous offrira la minute par minute la plus complète de tous les LIVE et LIVE avec des objectifs, des cartons jaunes, rouges, des statistiques et d’autres incidents. Accrochez-vous également à la transmission et à la narration des profils Twitter du Amérique et Atlas.

Amérique Il cherchera à poursuivre sa séquence de victoires contre Puebla et Querétaro, pour se rapprocher du sommet, quand il recevra Atlas, qui vient de perdre 3-1 aux mains de Morelia à Guadalajara. Suivez minute par minute, les statistiques, les incidents, les buts, les interviews et les résultats du match qui se jouera au stade Azteca. Pour regarder le football en direct comme ce match, vous avez différentes alternatives pour le service de streaming et les chaînes de télévision.

Amérique vs Atlas: horaires des matchs

Mexique – 19 h 00

Pérou – 20 h 00

Équateur – 20 h 00

Colombie – 20 h 00

Bolivie – 21 h 00

Venezuela – 21h00

Argentine – 22h00

Chili – 22h00

Paraguay – 22 h 00

Uruguay – 22h00

Brésil – 22h00

Espagne – 2h00 (Dimanche 16 février)

L’Amérique a battu Querétaro 2-1 pour la cinquième journée du tournoi Clausura 2020 de la Liga MX

Dans le précédent, l’entraîneur de Amérique Le Mexicain, Miguel Herrera, a accepté ce vendredi qu’il aspirait à figurer dans les records de l’équipe et à devenir un joueur historique dans son passage à travers les ‘Águilas’.

“Je suis excité et j’aime être dans un club aussi grand que l’Amérique, c’est pourquoi je suis excité d’être dans les records et de faire partie de l’histoire de ce club, et je suis reconnaissant envers les gars et les managers qui ont fait confiance à mon projet” , a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

Herrera se réunira avant Atlas 200 matchs de championnat dirigés devant Amérique, avec ce qui sera mis à 21 du Chilien Carlos Reinoso, légende américaniste, qui a été joueur puis entraîneur des Eagles en plusieurs étapes jusqu’à cumuler 221 matchs de championnat dirigés.

Herrera, qui a deux titres de champion avec l’Amérique, ne voulait pas se présenter comme le stratège idéal pour diriger une équipe comme les Eagles et a déclaré qu’il préférait laisser cela aux médias et aux fans.

«Je ne sais pas si je suis l’idéal, mais je pense que le technicien idéal pour n’importe quelle équipe est celui qui donne des résultats et j’essaie de les donner. S’ils se produisent ici, je continuerai d’attendre pendant de nombreuses années pour continuer à transcender, le reste je laisse aux médias et aux fans le soin de décider », a avoué Herrera.

Amérique marchez en quatrième position de la Clausura avec 10 points et à la sixième date vous recevrez Atlas, onzième avec six points et vient de changer de stratège.

En ce sens, Herrera a déclaré que ce n’est pas un avantage qu’Atlas ait sur le banc un entraîneur qui a à peine un match à la banque, comme c’est le cas de Rafael Puente, qui a pris les rênes de l’équipe la semaine dernière, en remplacement du Leandro argentin Ai-je pleuré.

Source: EFE

Amérique vs Atlas: où est le stade du match?

