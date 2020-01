[VER RCN GRATIS] Millionaires vs Santa Fe LIVE et LIVE for friendly au Campín de Bogotá: voici la diffusion officielle ONLINE LIVE HD d’ESPN 2 et de Caracol TV pour le reste de l’Amérique latine et de la Colombie du duel de pré-saison au Nemesio Camacho | Pérou Reste du monde

Mis à jour le 15/01/2020 à 17:53

Suivez ici et maintenant le duel entre Millionnaires et Santa Fe EN LIGNE GRATUIT EN DIRECT sur les signaux de RCN, ESPN 2 et Caracol TV STREAM HD de la Nemesio Camacho, connue sous le nom de Campín de Bogotá, à partir de 19h00. (Heure péruvienne et colombienne) pour le tournoi amical international ESPN en Colombie de pré-saison. Les «ambassadeurs» et les «cardinaux» vont encore plus loin dans la forte rivalité entre les deux clubs de la capitale colombienne. Pour regarder le football en direct comme ce match, vous avez différentes alternatives pour le service de streaming et les chaînes de télévision que nous présenterons ci-dessous. Suivez les principaux incidents de la réunion de MINUTE à MINUTE sur le site de Depor.

A partir de 19h00 (au Pérou et en Colombie), vous pourrez voir tous les incidents de ce grand match à travers les signaux que nous vous montrons ci-dessous, avec les différentes plateformes que les opérateurs présents pour suivre le MINUTE À MINUTE du Millionnaires contre Santa Fe.

Millionnaires contre Santa Fe | Horaires des matchs:

18:00 heures – Mexique19: 00 heures – Pérou, Équateur, Colombie, États-Unis (New York, Washington, Floride) 20:00 heures – Venezuela, Bolivie21: 00 heures – Argentine, Uruguay, Paraguay, Brésil, Chili00: 00 heures du jeudi – Royaume-Uni01: 00 heures du jeudi – Espagne, Allemagne, Italie, France

Les millionnaires viennent de faire match nul 1-1 contre América de Cali dans le concours, tandis que Santa Fe a réussi à s’imposer 2-1 contre Deportivo Cali, l’autre équipe qui participe.

«Ambassadeurs» et «Cardinals» approfondiront leur rivalité dans une nouvelle édition du classique de Bogota, qui servira de préparation aux deux équipes en vue du démarrage de la Ligue colombienne BetPlay 2020-I.

Alberto Gamero, nouveau technicien de Millionnaires, a affronté 42 fois Santa Fe en tant qu’entraîneur de Boyacá Chicó, Rionegro Águilas et dans ses deux processus sous le commandement de Deportes Tolima, obtenant 15 victoires, 9 nuls, 18 défaites contre ‘León’. Il affronte son premier grand classique.

Millionnaires Il espère profiter de l’amical pour tester ses renforts avec les autres éléments de son staff. Luciano Ospina, Juan Pablo Vargas, Elvis Perlaza, Juan Carlos Pereira et Ayron Del Valle ont récemment rejoint le cadre des «ambassadeurs».

Un Santa Fe, qui a maintenant Harold Rivera Roa Yohandry Orozco, Jeisson Palacios, Dairon Mosquera, Kelvin Osorio, Matías Ballini, Diego Valdés et Patricio Cucchi sont arrivés sur le banc.

Santa Fe indépendante Il fera ses débuts en BetPlay League le vendredi 24 janvier lors de sa visite à Once Caldas au stade Palogrande. Millionnaires Il aura sa première officielle le dimanche 26 devant le Deportivo Pasto à El Campín.

