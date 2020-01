[VER] via CDF | Colo Colo vs. Université catholique EN DIRECT EN DIRECT de Temuco: minute par minute ICI AUJOURD’HUI TRANSMISSION EN DIRECT EN DIRECT et narration via Chilevisión EN DIRECT pour les demi-finales Coupe du Chili Reste du monde

Mis à jour le 18/01/2020 à 01:13

Via CDF LIVE | Colo Colo contre Université catholique EN DIRECT via Chilevisión STREAM EN DIRECT à partir de 16h00 EN LIGNE affrontement à la date 23 de la demi-finale de la Coupe du Chili au stade Germán Becker à Temuco et avec transmission CDF. Ne manquez pas ce classique du football chilien qui ouvre officiellement la saison. Suivez le MINUTE À MINUTE du match par Depor.com.

Depor.com Il vous offrira la minute la plus complète de tous avec des buts, des cartons jaunes, rouges et autres incidents. Accrochez-vous à la diffusion et à la narration pour en savoir plus sur Colo Colo vs. Université catholique.

Colo Colo vs. Université catholique: horaires dans le monde

Chili 18 h 00 | CDFPeru 16 h 00 | Mexique 15 h 00 Colombie 16 h 00 Équateur 16 h 00 Bolivie 17 h 00 Venezuela 17 h 00 | Argentine 18h00 Brésil 18 h 00 | Paraguay 18 h 00 Uruguay 18 h 00 Espagne 22h00 |

Le premier classique de l’année dans le football chilien affrontera deux équipes qui sont à la recherche du titre de la Coupe du Chili. D’un côté, il y a Colo Colo qui veut être le deuxième tournoi le plus important du sud du pays, tandis que l’Universidad Católica, proclamée championne du Championnat National du Chili, recherche le doublé. Une demi-finale intense où l’honneur est en jeu.

Après plusieurs mois de paralysie due à des problèmes sociaux, le football chilien revient sur les courts avec un classique entre Colo Colo et l’Université catholique, qui l’année dernière a défini le champion de la Première Division et que cette fois peut laisser l’un d’entre eux aux portes de remporter un autre titre.

Après les accords qui ont été conclus pour que les deux clubs contestent cette étape, Colo Colo a cité ses renforts Matías Fernández, Nicolás Blandi, Leonardo Valencia et Miguel Pinto, qui auraient la chance de faire leurs débuts avec la boîte albo dans le classique contre les croisés. .

Alors que l’entraîneur de l’Université catholique, Ariel Holan, comprenait quatre jeunes sur la liste pour le classique contre Colo Colo, parmi lesquels le nom de Bruno Barticciotto, fils Marcelo Barticciotto, idole du “ Cacique ”, qui pourrait débuts avec la boîte bleue et blanche avec Fernando Zampedri et Gastón Lezcano.

Ne manquez pas cette demi-finale de la Coupe du Chili qui se jouera au stade Germán Becker à Temuco et qui aura un total complet, car les fans se sont vendus en seulement 24 heures, donc la fête sur les tribunes est garantie.

Colo Colo vs. Université catholique: alignements possibles

Université catholique: Dituro; Fuenzalida, Kuscevic, Huerta, Parot; Saavedra, Pinares, Aued; Lezcano, Zampedri et Puch Colo Colo: Cortés; Opazo, Barroso, Insaurralde, de la Fuente; Carmona, Provoste, Valence; Bolados, Parraguez et Costa.

Colo Colo vs. Université catholique | Ici le match sera joué

