[VER] Via CDF Premium | Université du Chili contre. Curriculum LIVE par Championnat Chilien: minute par minute ICI LIVE AUJOURD’HUI diffusion et narration via Channel 13 STREAM LIVE pour le jour 2 du National de Santiago International Soccer

Mis à jour le 01/02/2020 à 00:32

Nous vivons du National de Santiago le grand match entre Université du Chili contre Curico (LIVE | LIVE | ONLINE | STREAM LIVE) via CDF Premium ce samedi 1er février à partir de 17h30 (au Pérou) match par date 2 Championnat national du Chili 2020 dans le stade national de Santiago. Le ‘U’ fera sa présentation au National à la recherche des trois premiers, car au début il est tombé contre Huachipato. Pour regarder le football en direct comme ce match, vous avez différentes alternatives pour le service de streaming et les chaînes de télévision que nous présenterons ci-dessous.

Depor.com Il vous offrira la minute la plus complète de tous avec des buts, des cartons jaunes, rouges et autres incidents. Accrochez-vous à la diffusion et à la narration pour en savoir plus sur Université du Chili contre. Curico

A partir de 15h30 (au Pérou) et 17h30 (au Mexique), vous pouvez voir tous les incidents de ce jeu à travers les signaux que nous vous montrons ci-dessous, avec les différentes plateformes que les opérateurs présentent pour suivre le MINUTE À MINUTE du Université du Chili vs. Curico.

La Université du Chili sera libéré avant ses fans après avoir perdu 2-1 avec Huachipato lors de la première de la ligue sud, mais fait face à un rival motivé par ses débuts réussis le jour de l’ouverture de l’événement. United Curico, qui vient de battre La Serena à domicile par le minimum, veut continuer sur la voie du triomphe.

Université du Chili contre. Curico | Horaires:

14:30 heures – Mexique15: 30 heures – Pérou, Equateur, Colombie, États-Unis16: 30 heures – Venezuela, Bolivie17: 30 heures – Argentine, Uruguay, Paraguay, Brésil, Chili20: 30 heures – Royaume-Uni21: 30 heures – Espagne, Allemagne, Italie, France Gol Colo Colo vs Universidad de Chile LIVE by Chile Cup. (22/01/20)

L’exarquero a fait référence aux récentes chutes de son équipe: celle subie à Talcahuano contre les «Steelers» et la finale perdue de la Coupe du Chili contre Colo Colo. Les bleus sont voués à gagner pour tourner la page et essayer de commencer une séquence de victoires au début du tournoi.

«Probablement le tonique des deux derniers matches, qui veulent couper notre circuit de jeu. Je visualise un jeu travaillé et gagné par nous, c’est ce que nous voulons et voulons », a déclaré Hernán Caputto, stratège à l’Université du Chili, dans le précédent.

Cependant, Curico a l’intention de frapper la capitale chilienne sous la direction de Nicolás Larcamón et restent invaincus dans la compétition chilienne.

