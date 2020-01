[VER] Via DirecTV | Barcelone contre Ibiza LIVE par Copa del Rey: minute par minute ICI AUJOURD’HUI Transmission en direct via DAZN et Sky Sports ONLINE pour les huitièmes de finale de Can Misses Spain

Nous sommes déjà connectés depuis Can Misses pour vivre le match entre Barcelone contre Ibiza EN DIRECT | EN DIRECT | EN LIGNE | STREAM LIVE) via DirecTV et DAZN à partir de 13h00 pour les huitièmes de finale (16e) Copa del Rey. En plus du signal international pour le Pérou, l’Argentine, la Colombie et d’autres pays d’Amérique latine, SKY Sports se battra en duel pour le Mexique et DAZN pour l’Espagne. Suivez la MINUTE À MINUTE pour Depor.com

Depor.com Il vous offrira la minute la plus complète de tous avec des buts, des cartons jaunes, rouges et autres incidents. Accrochez-vous à la diffusion et à la narration pour en savoir plus sur Barcelone et Ibiza.

Barcelone commence son voyage dans le Copa del Rey contre un adversaire de la troisième catégorie du football espagnol, qui devrait battre sans complications pour son passage à l’instance suivante.

Barcelone contre Ibiza: horaires des matchs et chaînes

12:00 heures – Mexique | SKY Sports

13 h 00 – Pérou, Équateur, Colombie, États-Unis (New York, Washington, Floride) | DIRECTV Sports et DIRECTV Play

14h00 – Venezuela, Bolivie | DIRECTV Sports et DIRECTV Play

15 h 00 – Argentine, Uruguay, Paraguay, Brésil, Chili | DIRECTV Sports et DIRECTV Play

18h00 – Royaume-Uni

19h00 – Espagne, Allemagne, Italie, France

Barcelone fait ses débuts dans la compétition, tandis qu’Ibiza vient d’éliminer Pontevedra et Albacete pour se mesurer à l’équipe catalane. (Photo: .)

L’équipe catalane arrive aux Baléares pour faire face à Ibiza-Eivissa, dans une phase de la compétition à parti unique.

L’équipe des Baléares s’est qualifiée pour les huitièmes de finale après avoir battu au tour précédent lors des tirs au but 5-3 à Albacete (2e), après avoir terminé avec un match nul 1-1 dans les 90 minutes réglementaires.

Barcelone, quant à lui, fait ses débuts en Copa del Rey et arrive à cette rencontre après avoir récolté dimanche sa première victoire en Liga contre Grenade (1-0) sous les ordres de son nouvel entraîneur, Quique Setién, qui a remplacé Ernesto Valverde sur le banc du Barça.

L’équipe «culé» visite l’Ibiza de Pablo Alfaro, qui a également éliminé Pontevedra. Ce sera une nouvelle occasion de voir l’effet de l’arrivée de l’entraîneur cantabrique, cette fois à Can Misses.

Avec des informations de l’.

