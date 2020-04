“Verdicts pour éviter les litiges. Sur la commission médicale …”

ROME. Le numéro un de la FIGC, Gabriele Gravina, sur les microphones de Rai Sport, il a de nouveau évoqué la reprise du championnat de Serie A. Une date hypothétique apparaît mais les doutes demeurent, à la lumière de l’évolution continue de l’urgence du Coronavirus.

CONCLUSION DES CONCOURS

“En tant que Fédération, nous pensons que la seule façon de gérer une situation d’urgence comme la situation actuelle est de mettre fin aux compétitions de la saison 2019/20, et parmi les hypothèses, il y a aussi la possibilité d’atteindre jusqu’en septembre-octobre sens. – Gravina admet – Définir une date n’est pas facile, mais nous avons pensé au 17 mai, ce qui serait idéal pour ne pas compromettre aussi la saison prochaine “.

ÉVITEZ LES DIFFÉRENDS

La cristallisation des championnats pourrait entraîner une cascade de conflits: «Des hypothèses à éviter absolument, nous ne pouvons pas nous permettre de conclure les championnats devant les tribunaux. Au cours de la saison 2020/21, sans certaines références, nous courrions le risque de ne prendre le terrain que dans les salles d’audience si nous ne parvenions pas à trouver un moyen de définir les verdicts “. Le président Gravina révèle donc une certaine inquiétude en cas de clôture anticipée des compétitions, étant donné qu’il y a un double besoin de faire face, en fait si d’une part nous devons sauvegarder quels sont les mérites sportifs alors alors nous n’aurons pas à inonder davantage le championnats professionnels.

EN ATTENTE

Le monde du football reste donc à la fenêtre, faisant confiance aux autorités scientifiques et gouvernementales: “Nous devons revenir sur leurs décisions, nous ne pouvons pas décider de suspendre ou d’annuler les championnats de manière autonome, nous nous placerions dans une position vraiment inconfortable avec des obligations sportives et contractuelles envers lesquelles nous ne pouvions absolument pas nous défendre ».

COMITÉ MÉDICAL SUR LE TERRAIN

Protocoles de garantie également pour le monde du football, qui ne veut pas être mal préparé à la reprise: «La commission médicale a été mise en place à cet égard, je remercie tous les experts qui ont accepté notre invitation, et en particulier le prof. Paolo Zeppilli qui le préside. Nous analyserons et définirons un protocole de garantie pour le monde du football en ce qui concerne la reprise de l’activité sportive et je suis convaincu qu’en raison du rôle que joue le football dans la société, nous pourrons apporter une grande contribution à l’Italie. “