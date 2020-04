Veretout: “Saison positive jusqu’à présent avec la Roma, même si j’ai eu une légère baisse”

Interviewé par le site officiel de Nantes (l’une de ses anciennes équipes), le milieu de terrain de Giallorossi Jordan Veretout il a également parlé de sa saison dans la capitale: “La saison se passait très bien. J’étais vraiment bien intégré et je voulais atteindre une étape importante lors de mon inscription l’été dernier. La Roma est un super club et j’ai eu la chance de jouer beaucoup. J’avais une légère baisse mais dans cette période compliquée j’ai pu bien récupérer et bien préparer la fin de championnat “.