Vérifiez Covid, voici comment les clubs doivent agir: le bon sens via l’enseignant

Dans l’arrêté ministériel du 4 mars, pris pour empêcher la propagation de Covid-19, la nécessité pour les clubs sportifs de pratiquer des sports est mentionnée commandes appropriées pour contenir l’infection.

Mais comment faut-il procéder? Une question qui, au niveau du football, notamment en ce qui concerne le football amateur, a soulevé des doutes au sein des petites associations sportives qui ne disposent pas de véritables structures de santé internes. Les règles à suivre, également pour effectuer les contrôles de manière indépendante, ont été diffusées par le FMSI (Fédération des médecins italiens du sport), et en fait ils font surtout appel au bon sens, avec des directives personnalisées à adopter au moins jusqu’au 3 avril et en tout cas jusqu’à la fin de l’urgence sanitaire.

De plus, le Ligue nationale amateur il a indiqué que de nouvelles dispositions et clarifications seront fournies le 9 mars, lorsqu’un événement important aura lieu rencontre entre les dirigeants du football amateur et les responsables de santé du LND.

Voici les suggestions FMSI à suivre par les clubs sportifs qui, en cas de suspicion, devraient agir comme suit:

1) Ne buvez pas dans la même bouteille / bouteille / verre en course ou à l’entraînement, en utilisant toujours des verres jetables ou une bouteille nominale ou personnalisée, et n’échangez pas d’autres articles (serviettes, peignoirs, etc.) avec vos compagnons.

2) Évitez de consommer de la nourriture dans les vestiaires.

3) Rangez vos articles personnels et vos vêtements dans vos sacs, en évitant de les laisser exposés dans les vestiaires

ou dans des paniers communs.

4) Jetez les mouchoirs en papier ou autres matériaux utilisés tels que les pansements, les bandages, etc. dans les conteneurs appropriés.

5) Lavez-vous soigneusement les mains aussi souvent que possible: le lavage et la désinfection des mains sont décisifs pour prévenir l’infection. Les mains doivent être lavées avec du savon et de l’eau pendant au moins 20 secondes puis, après les avoir soigneusement rincées, elles doivent être séchées avec une serviette jetable; si le savon et l’eau ne sont pas disponibles, un désinfectant pour les mains à base d’alcool à 60% peut également être utilisé.

6) Lorsque vous utilisez des toilettes communes, évitez de toucher le robinet avant et après vous être lavé les mains, mais utilisez des lingettes jetables pour l’ouvrir et la fermer.

7) Encouragez l’utilisation de distributeurs automatiques avec des solutions de nettoyage désinfectantes adéquates, aussi bien dans les vestiaires que dans les toilettes.

8) Ne touchez pas vos yeux, votre nez ou votre bouche avec des mains non lavées.

9) Couvrez-vous la bouche et le nez avec un mouchoir – de préférence jetable – ou avec votre bras, mais pas avec votre main, si vous toussez ou éternuez.

10) Aérez toutes les pièces aussi souvent que possible.

11) Désinfectez périodiquement les tables, bancs, chaises, cintres, sols, robinets, poignées, douches et toilettes avec des solutions désinfectantes à base d’eau de javel ou de chlore, des solvants, de l’éthanol à 75%, de l’acide paracétique et du chloroforme.

12) Dans le cas d’activités sportives dans le réservoir, demander une surveillance constante des paramètres chimiques (chlore ou autres solutions désinfectantes) et des paramètres physiques (y compris le pH ou la température, qui affecte le niveau de chloration).

13) Les athlètes qui présentent des symptômes évidents d’une infection respiratoire en cours et / ou de fièvre doivent immédiatement quitter le reste de l’équipe – et éventuellement s’isoler – et informer le médecin social dans les équipes professionnelles ou le médecin de la fédération dans les rallyes fédéraux, qui contacter – si l’indication existe – au numéro 112 ou au numéro 1500 du ministère de la Santé fonctionnant 24h / 24, sans se rendre aux urgences. Dans toutes les autres catégories, l’athlète – sans préjuger qu’il doit immédiatement abandonner le reste de l’équipe et, éventuellement, s’isoler – doit contacter son propre médecin par téléphone (Médecin généraliste pour adultes, Pédiatre de libre choix pour les mineurs) , qui peut inviter l’athlète à contacter le 112 ou le 1500 du ministère de la Santé 24h / 24, sans se rendre aux urgences.

14) Pour ceux qui n’ont pas encore été vaccinés contre la grippe, recommandez le vaccin contre la grippe le plus rapidement possible, afin de faciliter le diagnostic et la prise en charge des cas suspects.

15) Renseignez-vous auprès des athlètes et du personnel de l’entreprise s’il y a eu des contacts en personne ou au sein de votre famille avec des personnes qui sont revenues de zones à risque ou en quarantaine.

16) Utiliser l’examen médical du sport comme un outil de dépistage fondamental, à travers une histoire minutieuse et un examen objectif pour l’identification des sujets potentiellement à risque d’immunité ou présentant des symptômes.

17) Dans le cas de rassemblements nationaux d’athlètes ou de tournois internationaux également autorisés à l’étranger, prévoir toujours la présence d’un médecin de la Fédération qui pourra évaluer cliniquement tous les participants, à un niveau préventif, identifier les sujets à risque et adopter le plus des mesures d’isolement appropriées, suivant des procédures de gestion appropriées selon les directives du Ministère de la Santé.

18) En ce qui concerne les médecins sociaux et, en particulier, ceux des équipes professionnelles ou des athlètes professionnels en vertu de la loi 23 mars 1981, n. 91 et dans tous les cas de toutes les entreprises dont les athlètes exercent des activités au niveau international, surveillez attentivement les pays vers lesquels vous vous dirigez ou d’où vous rentrez, selon les indications du ministère de la Santé.

CLIQUEZ ICI POUR CONSULTER LE VADEMECUM COMPLET DE FMSI