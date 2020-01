Verón, à propos de Maradona Gymnastics: “J’espère qu’il le sauvera de la descente”

Diego Maradona n’a pas un bon souvenir de Juan Sebastián Verón et à chaque apparition publique qu’il a et ils lui demandent à ce sujet, il le lui fait savoir. Cependant, le président de Étudiants Il préfère rester dehors.

“Les relations changeront toujours. Je respecterai toujours les Maradona joueur pour ce qu’il m’a donné dans mon adolescence. Tout ce qu’il dit et ne me touche pas ou me toucher », défini.

En outre, il a parlé du travail de 10 en tant que coach de Gymnastique, son rival classique. “J’espère qu’il a toute la chance en gymnastique et le sauve de la descente, car pour la ville, il est très important que le classique soit maintenu”, a déclaré “La Brujita”.

En tant, Veron parlé de l’arrivée de Javier Mascherano à “Cliquez”. Il convient de rappeler que le «chef» a déjà réussi le cours de directeur technique. “Nous avons parlé de cette possibilité parce que nous voulons qu’il reste lié au club à sa retraite. Il est très difficile de s’assurer qu’il sera entraîneur”, a-t-il déclaré lors d’un dialogue avec Infobae.

“L’essentiel est la façon dont il veut faire. Et je pense que l’idéal est de commencer par le bas, car dans la croissance et le développement, le technicien peut s’aventurer dans les essais et erreurs dans une catégorie jeune. La formation et la croissance sont préférable de le faire avec des garçons et non dans une équipe de haut niveau “, a-t-il Veron.