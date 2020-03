Verón: “Sûrement maintenant avec tout ce séjour de rouge sera prolongé”

La propagation du coronavirus alerte tout le monde et le football ne fait pas exception.

Le virus qui a commencé en Chine a paralysé une grande partie de la planète Terre, et le football n’a pas ignoré tout cela. L’équipe des Estudiantes de la Plata a eu sa dernière séance d’entraînement à City Bell, avant de confirmer l’arrêt du tournoi jusqu’au 31 mars.

De cette façon, les footballeurs de l’équipe principale de «Pincha» ont introduit une licence qui prendrait fin le 31 mars.

La vérité est que le pays est entré dans une quarantaine obligatoire, ce qui implique que les joueurs doivent s’entraîner à domicile, afin de maintenir leur condition physique et de ne pas gâcher ce sur quoi ils ont déjà travaillé jusqu’à présent cette année.

Juan Sebastián Verón a fait une émission en direct hier sur les canaux officiels des réseaux sociaux de l’institution et a parlé de ce que tout le monde voulait entendre.

Le souci des fans de la “Pincha” est de savoir quel sera l’avenir de Marcos Rojo dans le club? pour laquelle la “petite sorcière” aurait dû répondre et dire: “Il va bien. Certes, maintenant, avec tout cela, le séjour de Marcos ici sera prolongé parce que tout s’est arrêté ».

Le joueur qui avait rejoint Manchester United à Pincha avec un prêt de six mois plus tôt cette année. Avec tous les changements en cours dans le football et le retard dans les ligues, il est probable qu’il prolongera le contrat pendant au moins quelques mois de plus.