Verona-Juve, slow motion Gazzetta: rigueur impeccable, bon Fabbri et Var

la Juventus tombe sur le terrain deHellas Verona après avoir pris les devants avec le but de Ronaldo, remonté d’abord par Borini et ensuite Pazzini sur un penalty. Mais y avait-il cette pénalité? Oui, comme l’écrit La Gazzetta dello Sport dans son habituel ralenti d’après-match: “A 52 ‘, la Juventus réclame une main de Gunter dans la région de Vérone, Massa joue et les images montrent qu’il a bien vu: le jaune-bleu a risqué, son le bras gauche était ouvert, mais le ballon l’attrape à droite régulièrement fermé. A 56 ‘dans la zone Juve Cuadrado et Gunter descendent, mais Massa voit bien: les deux vont sur le ballon, ce n’est pas une pénalité. À 85’ après un coup de pied le coin de Vérone Var Fabbri envoie l’arbitre au moniteur et c’est bien: Bonucci frappe le ballon avec son bras: un handball aussi propre que difficile à voir, à tel point que personne n’avait protesté. Pénalité droite et carton jaune “.

Il y a de nombreuses bonnes raisons d'attendre avec confiance le derby de l'Inter Milan demain soir. Il y en a autant à craindre. Contrairement à d'autres occasions, où la presse a malicieusement demandé qui était le favori et leurs fans respectifs ont rebondi …