Vérone, Juric: «Parfois dominé contre une grande équipe, nous pouvions aussi gagner» | Serie A

Égal en Lazio et Vérone dans la récupération de la 17e journée, l’entraîneur de laHellas Ivan Juric il parle à Dazn à la fin du match: “Il y avait aussi la victoire parce que nous avions des ballons de but, c’était quand même un jeu magnifique, mon sentiment est que j’ai joué contre une super équipe. La deuxième mi-temps nous avons aussi dominé par moments et cela cela me remplit de fierté. Dans les derniers matchs, nous avons joué comme ça, avec la coupe avant-centre et la montée des extérieurs. Nous ne donnons pas de points de référence en attaque, même sans point central, nous créons de nombreuses opportunités. Pour l’instant ça va, aussi avec ce module que nous créons Le jeu? En tant qu’entraîneur, je l’ai fait plusieurs fois comme ça. Devant nous, nous avions une équipe solide, en seconde période, je pensais qu’ils nous écrasaient et à la place nous avons fait un effort important: je suis vraiment satisfait, nous dormons bien ce soir. Parce que Je n’ai pas inscrit de premier attaquant? Parce que si j’avais eu un premier attaquant aujourd’hui, j’aurais marqué quatre buts. A arrêté la séquence de 12 matchs de suite pour marquer? L’important est de créer, on pourrait être plus lucide dans certaines situations mais Strakosha était bon. J’espère recommencer et marquer de nombreux buts. ”