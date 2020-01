Vérone se renforce en attaque: Borini en route, idée Sprocati

Hellas Verona déchaîné et prêt à se renforcer en attaque dans marché des transferts de janvier. Le Gialloblù a su faire preuve de solidité et de ténacité dans cette première partie de saison, avec quelques excellents tests qui ont permis à l’équipe de la Vénétie de s’installer dans les zones intermédiaires du classement. Un bon résultat pour l’équipe qui, au début de l’année, avait pour objectif principal de réaliser le salut en fin d’année. Le bon score obtenu jusqu’ici par les Scaligeri, cependant, n’aurait pas apaisé la soif de victoires de l’entraîneur Ivan. Juric qui, au vu des prochaines semaines de négociations, aurait l’intention d’accepter quelques coups: les principaux profils observés seraient Fabio Borini et Mattia Sprocati.

Marché des transferts de Vérone, de Milan voici Borini: Sprocati est également suivi

Le joueur du Milan serait désormais en train de porter des couleurs jaune-bleu. A travers sa page Instagram, en fait, RDF Football, une agence qui s’occupe des intérêts de Fabio Borini, a annoncé le choix deHellas Verona par la classe 91 pour la deuxième partie de saison. Mais ça ne s’arrêterait pas là Juric: comme l’écrit la Gazzetta di Parma, en fait, laHellas Verona Matthias surveillerait également de près Sprocati, attaquant en dehors de parme par Roberto D’Aversa.