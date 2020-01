Vérone: trois équipes requises en Serie B | marché

Frosinone a lancé un nouvel assaut sur Ascoli pour l’attaquant disparu de Nesta: c’est Ardelean et la négociation semble avoir bien commencé. En retour, ça devrait aller Trotta, et les entreprises tentent de déposer des détails sur les notes des joueurs.

Cremonese, après avoir officialisé Gaetano (Naples) a demandé au rebelle Da Cruz à Ascoli e Pierini (maintenant à Cosenza) à Sassuolo, tandis que Vérone a dit non pour Adjapong. Au lieu de Livourne, vendu Raicevic à Slask Wroklaw, tente de ramener l’attaquant en Italie Avenatti (Standard de Liège); pour les groupes ont été demandés Vitale (aussi comme Spezia) e Crescenzi à Vérone.

Benevento a identifié le défenseur pour remplacer Antei et qu’il est déjà prêt du point de vue Serie A: il est barbe, maintenant en Espagne à Real Valladolid. À gauche à l’extérieur, Chievo est proche de Renzetti (Cremonese), arrivant avec Črnigoj de Lugano. Crotone avait en main Pettinari (Trapani), mais après l’accolade de samedi, l’accord a échoué. Empoli ne s’arrête pas: objectif Zurkowski de la Fiorentina. Odjer vient de Trapani (qui attend Kupisz de Bari): quitte Salernitana, qui a officialisé Aya (Pise) et chercher un milieu de terrain, mais je ne peux pas Mora cela ne bouge pas de La Spezia. Et en parlant de Spezia, l’ex De Col (libéré) est toujours proche d’Entella.