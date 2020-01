Vers Cerignola-Brindisi, billets info et convoqué. Feola: “Nous devons retourner à la victoire”

CERIGNOLA (FG). Demain après-midi, le derby des Pouilles au «D. Monterisi “, les hôtes de laAudace Cerignola contester la Brindisi. Jeu de grand charme mais surtout très important pour les objectifs que les deux équipes entendent poursuivre.

INFO BILLET

Voici les infos pour les fans qui souhaitent participer au challenge:

Tribune inférieure: 10 euros (prévente), 12 euros (billetterie) Distingué: 10 euros (prévente), 12 euros (billetterie) Secteur invité: 10 euros (prévente), 12 euros (billetterie) Revendeurs agréés: https: // www. vivaticket.it/…/audace-cerignola-brindisi/146403; Boutique de tabac Corso [corso Garibaldi 2/4]; Bureau de tabac de coin [via Falcone, 66]; Bureau de tabac Roosevelt [via Roosevelt, 16]

LE DERNIER À BRINDISI

M. Ciullo a appelé 20 matchs pour le match contre Cerignola, avec Ianniciello disqualifié et Dorato blessé absents. En revanche, l’attaquant Maglie est revu après la longue blessure qu’il a subie. Voici la liste émise par le coach biancazzurro:

gardiens: Lacirignola, Pizzolato;

défenseurs: Boccadamo, Capone, Dario, Escu, Fruci, Giglio, Marangi, Nardelli, Nocerino;

milieux de terrain: D’Ancora, Marino, Merito, Pizzolla, Zappacosta;

attaquants: Encore une fois, Cuomo, Maglie, Touré.

LE DERNIER CHEZ CASA CERIGNOLA

Au domicile de Gialloblè, l’entraîneur Vincenzo Feola a présenté le prochain défi: «Nous sommes un peu déçus de ne pas avoir remporté dimanche, nous l’avons certainement mérité pour les nombreux ballons de but créés. – L’entraîneur a commencé – Je ne peux pas blâmer les garçons, au cours des dix derniers matchs, ils ont fait quelque chose d’extraordinaire et un match peut se produire où l’adversaire ferme et vous ne pouvez pas marquer. Brindisi? Entreprise et lieu important, nous parlons d’une bonne équipe et les points qu’ils ont accumulés jusqu’à présent le prouvent, mais nous devons absolument revenir à la victoire “.

Coletti? Ce sera le match, sans rien enlever à ceux qui l’ont remplacé dimanche dernier mais pour nous c’est un élément très important. J’ai bien vu les garçons cette semaine, on a conscience d’avoir laissé deux points dans la rue et on veut se racheter. Je suis sûr que nous ferons une belle performance contre Brindisi et gagnerons les trois points, ils seront motivés et en colère mais si nous parvenons à jouer notre jeu, nous pouvons nous l’approprier. “