Vers la finale, voici comment ils chargent la côte amalfitaine et afragolaise

NAPLES. Demain soir à 19h au «F. Squitieri ”de Sarno y sera mis en scène finale de la coupe amateur italienne régionale, en Campanie sera un défi entre afragolese et Côte amalfitaine. Les rossoblu arrivent au rendez-vous après avoir regagné le haut du classement du groupe A, en cohabitation avec Puteolana, tandis que les amalfitains traversent un moment positif et retournent à la course aux premières positions du groupe B.

Au vu de cet engagement, les deux clubs ont réalisé des vidéos de motivation, avec quelques images marquantes de la course qui les ont conduits à l’acte final de la compétition. Voici celui des Côte amalfitaine publié hier matin:

Ce matin, la réplique de rossoblu: