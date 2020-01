Vers la Juventus-Roma, le verdict sur la blessure d’Alex Sandro arrive

TORINO. Hier soir, je suis sorti prématurément pour un coup de côté, l’arrière de ce matin Juventus Alex Sandro effectué toutes les vérifications nécessaires. Hors fractures à l’hémicostat droit, pour évaluer la situation en vue des prochaines courses.

SUSPENSION DE SECOURS

Un soupir de soulagement pour Sarri, qui doit déjà se passer de De Sciglio, et qui a jusqu’à présent montré trop de difficulté à gauche qui a conduit le Brésilien à un poste plus élevé que la plupart de ses coéquipiers. Chez J Medical, le contrôle radiologique de l’hémicostat droit a donc exclu les fractures, mais le garçon sera surveillé de jour en jour, risquer de plus en plus avec la Ligue des champions ne semble pas être dans les intentions des bianconeri.