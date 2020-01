Vers Savoie-Raguse, parlé: «Réinitialisons Castrovillari, il est temps de partir. Su Touré … “

TOUR ANNUNZIATA (NA). Demain après-midi le Savoia recommence dans les murs amicaux contre le Marina di Ragusa, un jeu apparemment facile pour les blancs mais le récent défi avec Castrovillari appelle à la prudence.

SERENT ET Monsieur déterminé

La veille, voici l’analyse de M. Parlato, qui, après l’égal à la photo d’arrivée du dernier match, ne fait pas de drame: «Le passé est passé, nous avons fait des erreurs sur lesquelles nous avons travaillé au cours de la semaine, nous pourrions certainement faire certaines choses avec plus d’incisivité mais c’est inutile de déterrer. – a souligné le technicien – Les absences ne doivent pas nous arrêter, elles doivent être budgétisées à chaque fois, mais elles ne doivent pas créer d’inconfort car nous avons une équipe importante et nous pouvons remédier à toute situation. Après l’égal de Castrovillari, il est normal d’être dans les décharges, mais c’est pourquoi vous devez rester encore plus proche de ces gars, qui en tout cas sont habitués à tout réinitialiser et à avancer. Toure? Achat recherché, j’évaluerai demain s’il faut le déployer ou non “.

Voici les joueurs appelés

Ph Savoia, Ragusa appelé

Le message Vers la Savoie-Raguse, prononcé: «Réinitialisons Castrovillari, il est temps de partir. Su Toure… ”est apparu en premier sur Le reste du football.