Vers Valence-Atalanta, Carboni: “Mestalla vide un grand avantage pour la Déesse”

Amedeo Carboni, ancien drapeau valencien, aux micros de ‘Sky’ analysé, le challenge se déroulera dans un désert Mestalla contre Atalanta. Dans le match valable pour le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, il partira de 4-1 du match aller en faveur de la Déesse: “Avoir un stade vide est un avantage supplémentaire pour Atalanta, le match aller aurait pu se terminer 6-3 ou 5-4. Valence pourrait marquer plus, mais ils pourraient aussi souffrir plus. Atalanta est clairement favorisé, c’est un avantage important de ne pas avoir le public contre. Les absences au match aller étaient clairement visibles, Rodrigo manquait et la défense a été divisée par deux. Je répète: je pense qu’Atalanta profitera du facteur terrain. ”

Atalanta vous surprend si haut?

“Il a bien récupéré après les trois premières défaites dans le groupe de la Ligue des champions, mais ce n’est pas une surprise car depuis de nombreuses années, il évolue avec le même manager et avec le même staff.”

La Roma jouera à Séville jeudi. Quelle est la faiblesse des Andalous?

“L’équipe joue aussi beaucoup pour le public et c’est une erreur. C’est une équipe qui peut être frappée sur la contre-attaque car elle est souvent inattentive. Elle est forte, c’est certain, mais parfois elle se laisse entraîner par le public et s’en va découvert la défense “.

Existe-t-il une réelle perception de l’urgence en Espagne?

“L’Italie a été très responsable, alors qu’en Espagne ils ne s’en rendent pas compte. En Italie, la prévention est peut-être aussi excessive, mais juste parce que le virus est contagieux. En Espagne, cependant, il n’y a pas de perception”.