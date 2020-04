Vertonghen fait allusion à la sortie des Spurs à la fin de son contrat cet été

Date de publication: jeudi 23 avril 2020 15h50

Jan Vertonghen a laissé entendre pour la première fois qu’il quittera les Spurs à l’expiration de son contrat.

L’accord actuel du défenseur de 33 ans expire cet été, bien qu’il y ait encore un doute sur ce qui se passera si la saison de Premier League se prolonge au-delà du 30 juin.

Le patron de Tottenham, Jose Mourinho, était Vertonghen rester, mais a suggéré que l’agent du défenseur jouait au hardball sur un nouveau contrat.

Vertonghen, qui a rejoint les Spurs en 2012, n’a pas exclu de rester dans le nord de Londres, mais a suggéré qu’il aimerait jouer en Italie ou en Espagne et a déclaré qu’il y avait eu des offres «sérieuses» pour lui.

«Je veux signer avec le bon club. Il pourrait s’agir des Spurs ou d’un autre club », a-t-il déclaré à la chaîne de télévision belge Play Sports.

«Je veux vraiment continuer au plus haut niveau pendant encore quelques années et j’aimerais jouer au football européen la saison prochaine.

“Depuis janvier, un certain nombre de clubs ont présenté des propositions sérieuses.”

“Les ligues espagnole et italienne sont les plus évidentes pour le moment, mais je garderai toutes les options ouvertes.”

Le défenseur belge, qui a été dans et hors de l’équipe cette saison, a révélé qu’il se trouve dans une position plus forte en raison de l’impact que le coronavirus pourrait avoir sur le match.

Il a ajouté: «Je suis libre, bien sûr, et de nombreux clubs n’ont pas l’argent pour effectuer des transferts. Les joueurs sans transfert comme moi sont encore plus convoités dans la crise des coronavirus. »

La Premier League est toujours en train de trouver un moyen de mettre fin à la saison, certaines ligues à travers l’Europe commençant à accepter la défaite dans leur tentative de terminer la campagne.

Un camp centralisé pour jouer tous les matchs en plusieurs semaines n’est qu’une suggestion qui a été évoquée, mais Vertonghen dit que ce serait «dramatique».

“Ils feront tout pour terminer la compétition et les gens envisagent même de mettre les joueurs, les entraîneurs et les arbitres en quarantaine pendant cinq semaines”, a-t-il déclaré.

«Donc, une sorte de mini-Coupe du monde. Ce serait dramatique pour un père de famille comme moi. Mais nous, les joueurs, n’avons pas grand-chose à dire à ce sujet. L’argent parle.”

