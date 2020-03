VfL Wolfsbourg 0 – 0 RB Leipzig

Le match a eu lieu ce samedi dans le Volkswagen Arena et qui a fait face à la Wolfsburg et à Leipzig Il a terminé avec un nul nul entre les deux concurrents. Les deux équipes sont venues égaliser leurs derniers matchs. Il VfL Wolfsburg Il est venu avec l’intention d’augmenter son score après avoir fait match nul 2-2 lors du dernier duel joué contre lui. Union Berlin. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le RB Leipzig n’a pas dépassé les tables avec un score de 1-1 contre le Bayern Leverkusen. Après le résultat, l’équipe de Wolfsburg est septième après la fin du match, tandis que le Leipzig C’est le deuxième.

Au cours de la première mi-temps, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué de but, donc le résultat est resté 0-0 pendant les 45 premières minutes.

Le tableau de bord n’a pas bougé en seconde période, le match s’est donc terminé avec un résultat de 0-0.

Dans le chapitre des changements, c’était un match dans lequel les deux entraîneurs ont fait tous leurs changements. Les joueurs de Wolfsburg qui sont entrés dans le jeu étaient Joao Victor, Felix Klaus et Jérôme Roussillon remplacer Admir Mehmedi, Josip Brekalo et Renato Steffentandis que les changements de Leipzig étaient Daniel Olmo, Timo Werner et Ademola Lookman, qui est entré pour remplacer Emil Forsberg, Yussuf Poulsen et Angelino.

L’arbitre avertit Paulo Otavio et Wouter Weghorst par le Wolfsburg et à Konrad Laimer, Dayot Upamecano et Daniel Olmo par l’équipe de lipsiense.

Avec cette cravate, le VfL Wolfsburg Il a terminé septième du tableau avec 36 points. De son côté, le RB Leipzig avec ce point, il est resté en deuxième position avec 50 points, au lieu d’accéder à la Ligue des champions, à la fin du duel.

Le lendemain, l’équipe des wolfsburgués jouera à l’extérieur contre le FC Augsburgtandis que le RB Leipzig il cherchera le triomphe dans son stade contre lui SC Freiburg.

Fiche techniqueVfL Wolfsburg:Peter Gulacsi, Marcel Halstenberg, Lukas, Dayot Upamecano, Marcel Sabitzer, Emil Forsberg, Konrad Laimer, Christopher Nkunku, Angelino, Patrik Schick et Yussuf PoulsenRB Leipzig:Koen Casteels, Renato Steffen, John Anthony Brooks, Robin Knoche, Paulo Otavio, Admir Mehmedi, Maximilian Arnold, Yannick Gerhardt, Xaver Schlager, Josip Brekalo et Wouter WeghorstStade:Volkswagen ArenaButs:0-0