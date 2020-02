Video : Résumé et buts de VfL Wolfsburg 1 – 1 Fortuna Düsseldorf

Il Wolfsburg et le Düsseldorf égalité dans le duel joué ce samedi dans la Volkswagen Arena. Les deux équipes sont venues récolter des résultats disparates lors de leurs dernières rencontres. Il VfL Wolfsburg est venu avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté à domicile par un score de 2-4 à Paderborn. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Fortuna Düsseldorf il a dû se contenter d’une égalité avant le Eintracht Frankfurt. Avec ce résultat, l’équipe de Wolfsburg est dixième après la fin du match, tandis que le Fortuna Düsseldorf C’est le seizième.

02/08/2020

À 17:38

CET

SPORT.es

La première partie du duel a commencé face à face Fortuna Düsseldorf, qui a été mis en avant à travers un objectif de Matthias Zimmermann à 13 minutes. Après cela, la première mi-temps s’est terminée avec un score de 0-1.

La deuxième partie du match a commencé de façon imbattable pour le VfL Wolfsburg, qui a mis les tables grâce à un peu de Renato Steffen quelques instants après la reprise du match, notamment à la 50e minute, concluant le match avec le score de 1-1.

Les deux ensembles ont vendu leurs changements. De la part des habitants, ils ont sauté du banc Kevin Mbabu, Wouter Weghorst et Joao Victor et ont été remplacés Guillaume, Daniel Ginczek et Renato Steffen. De leur côté, les visiteurs ont donné accès à Mathias Jorgensen, Nana Opoku Ampomah et Thomas Pledl, qui a remplacé Kaan Ayhan, Bernard Tekpetey et Erik Thommy.

L’arbitre a montré un carton jaune à Düsseldorf (Andre Hoffmann). Lors de la réunion, il y a également eu un carton rouge, qui a entraîné l’expulsion de Marin Pongracic par l’équipe locale.

Avec cette cravate, le VfL Wolfsburg Il était à la dixième place du tableau avec 28 points. De son côté, le Fortuna Düsseldorf avec ce point, il est resté en seizième position avec 17 points, dans le lieu de permanence des séries éliminatoires, à la fin du match.

Le lendemain, l’équipe jouera à l’extérieur contre Hoffenheimtandis que le Fortuna Düsseldorf fera face dans son fief à Borussia Mönchengladbach.

Fiche techniqueVfL Wolfsburg:Florian Kastenmeier, Matthias Zimmermann, Markus Suttner, Kaan Ayhan, Andre Hoffmann, Erik Thommy, Alfredo Morales, Kevin Stoger, Valon Berisha, Rouwen Hennings et Bernard TekpeteyFortuna Düsseldorf:Koen Casteels, William, Robin Knoche, Marin Pongracic, Jerome Roussillon, Xaver Schlager, Josuha Guilavogui, Admir Mehmedi, Maximilian Arnold, Renato Steffen et Daniel GinczekStade:Volkswagen ArenaButs:Matthias Zimmermann (0-1, min. 13) et Renato Steffen (1-1, min. 50)