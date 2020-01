VfL Wolfsburg 1 – 2 Hertha BSC

Il Hertha a ajouté trois points à son casier après avoir remporté une victoire contre lui Wolfsburg, qui a gagné 1-2 ce samedi dans la Volkswagen Arena. Les deux équipes sont venues de perdre leurs derniers matchs. Il VfL Wolfsburg est arrivé voulant reprendre le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre lui Cologne par un score de 3-1. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Hertha BSC il a été battu 0-4 lors du dernier match contre lequel il a joué Bayern München. Avec ce bon résultat, l’ensemble bleu et blanc est treizième, tandis que le Wolfsburg Il est dixième à la fin du duel.

25/01/2020

À 17:38

CET

SPORT.es

Pendant la première moitié du jeu, aucun des joueurs n’a réussi à marquer un but, donc pendant les 45 premières minutes, le tableau de bord n’a pas bougé du 0-0 initial.

Dans la deuxième partie, la chance est venue pour l’équipe de Wolfsburg, qui a dégagé la lumière avec un but de Admir Mehmedi à 68 minutes. Mais plus tard, l’équipe bleue et blanche a égalé le match en plaçant 1-1 grâce à un but Jordan Torunarigha à 74 minutes. Il a ensuite marqué l’équipe visiteuse grâce à un but de Dodi Lukebakio quelques instants avant le coup de sifflet final, en 90, mettant fin à la confrontation avec le résultat de 1-2.

Le technicien de Wolfsburg, Oliver Glasner, est entré dans le champ Admir Mehmedi, Joao Victor et Daniel Ginczek remplacer Josip Brekalo, Renato Steffen et Maximilian Arnoldtandis que de la part du Hertha il a remplacé Alexander Esswein et Davie Selke pour Javairo Dilrosun et Dodi Lukebakio.

Dans le match, il y avait un total d’un carton jaune uniquement pour l’équipe bleue et blanche. Plus précisément, l’arbitre a montré un carton jaune à Jordan Torunarigha.

Après avoir conclu le match et ajouté trois points à domicile, le Hertha Il a pris la treizième place avec 22 points, tandis que l’équipe dirigée par Oliver Glasner Il était à la dixième place avec 24 points.

L’équipe qui a joué le match à domicile sera mesurée le lendemain avec le Paderborntandis que le Hertha BSC jouera contre lui Schalke 04.

Fiche techniqueVfL Wolfsburg:Rune Jarstein, Lukas Klunter, Jordan Torunarigha, Niklas Stark, Maximilian Mittelstadt, Marius Wolf, Santiago Ascacibar, Per Ciljan Skjelbred, Marko Grujic, Javairo Dilrosun et Dodi LukebakioHertha BSC:Koen Casteels, Kevin Mbabu, Marcel Tisserand, Robin Knoche, Jerome Roussillon, Maximilian Arnold, Josuha Guilavogui, Xaver Schlager, Josip Brekalo, Wouter Weghorst et Renato SteffenStade:Volkswagen ArenaButs:Admir Mehmedi (1-0, min. 68), Jordan Torunarigha (1-1, min. 74) et Dodi Lukebakio (1-2, min. 90)