VfL Wolfsburg 4-0 Mayence 05

Il Wolfsburg consolidé une grande victoire après avoir frappé 4-0 à Mayence pendant le match joué dans le Volkswagen Arena ce dimanche. Les deux candidats ont eu une chance différente lors des matchs précédents. Il VfL Wolfsburg est venu avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté à l’extérieur par un score de 2-3 à Hoffenheim. Côté visiteurs, le Mayence 05 a dû se contenter d’un nul nul contre le Schalke 04. Avec ce marqueur, l’ensemble Wolfsburgues est septième, tandis que le Mayence Il est quinzième après la fin de la réunion.

23/02/2020

À 20:18

CET

SPORT.es

La rencontre a bien commencé pour lui VfL Wolfsburg, qui a pris de l’avance grâce à un peu de Josip Brekalo à 21 minutes. Il a de nouveau ajouté l’équipe wolfsburgués, qui a augmenté le score grâce à un but de Renato Steffen juste avant le coup de sifflet final, plus précisément à 45. Après cela, la première partie s’est conclue par un score de 2-0.

La deuxième moitié du match a commencé positivement pour l’équipe à domicile, ce qui a augmenté la distance sur le tableau de bord avec un peu de Yannick Gerhardt quelques minutes après la seconde mi-temps, notamment à la 49e minute. Il a marqué à nouveau à la 68e minute à domicile grâce à un nouveau but de Renato Steffen, qui a ainsi réalisé un doublé, concluant le match avec le score de 4-0.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. De la part de l’équipe locale, ils ont sauté du banc Joao Victor, Admir Mehmedi et Mamoudou Karamoko remplacer Renato Steffen, Daniel Ginczek et Josip Brekalo, tandis que les modifications apportées par le groupe de visiteurs Jean-Paul Boetius, Karim Onisiwo et Jean Philippe Mateta, qui est entré par Leandro Martins, Daniel Brosinski et Levin Oztunali.

Dans le match, l’arbitre a montré deux cartons jaunes à l’équipe visiteuse. Plus précisément, il a montré un carton jaune à Leandro Martins et Ronael Pierre Gabriel.

Après avoir vaincu le match, le VfL Wolfsburg il a été placé avec 34 points à la septième place du classement à la fin du duel, tandis que le Mayence 05 Il était à la quinzième place avec 22 points.

Le lendemain de la Bundesliga le VfL Wolfsburg jouera contre lui Union Berlin à la maison pendant que Mayence 05 fera face dans son fief contre le Paderborn.

Fiche techniqueVfL Wolfsburg:Robin Zentner, Moussa Niakhate, Jeffrey Bruma, Ronael Pierre Gabriel, Ridle Baku, Danny Latza, Leandro Martins, Daniel Brosinski, Levin Oztunali, Robin Quaison et Adam SzalaiMayence 05:Koen Casteels, Kevin Mbabu, Robin Knoche, John Anthony Brooks, Paulo Otavio, Renato Steffen, Yannick Gerhardt, Xaver Schlager, Josip Brekalo, Daniel Ginczek et Wouter WeghorstStade:Volkswagen ArenaButs:Josip Brekalo (1-0, min. 21), Renato Steffen (2-0, min. 45), Yannick Gerhardt (3-0, min. 49) et Renato Steffen (4-0, min. 68)