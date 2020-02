VfL Wolfsburg Fortuna Düsseldorf

Samedi prochain à 15h30 se jouera la rencontre de la vingt et unième journée de la Bundesliga, dans laquelle nous verrons face à la Wolfsburg et à Düsseldorf dans le Volkswagen Arena.

Il VfL Wolfsburg affronter le match du 21e jour avec des esprits renforcés pour canaliser une course positive après avoir remporté le Paderborn dans le Benteler-Arena 2-4, avec des buts de Maximilian Arnold, Daniel Ginczek et Robin Knoche. Depuis le début de la saison, les locaux ont remporté sept des 20 matches disputés jusqu’à présent et ont réussi à marquer 24 buts en faveur et 25 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Fortuna Düsseldorf obtenu un nul face à face contre Eintracht Frankfurt, en ajoutant un point lors du dernier match de la compétition, essayez donc de continuer à ajouter des points à votre classement contre le VfL Wolfsburg. Avant ce match, le Fortuna Düsseldorf Il avait remporté quatre des 20 matches disputés en Bundesliga cette saison et cumule un total de 41 buts encaissés contre 19 en faveur.

En référence aux performances locales, VfL Wolfsburg Il a réalisé un équilibre de trois victoires, trois défaites et quatre nuls en 10 matchs joués dans son stade, de sorte que nous ne pourrons pas savoir quel sera son résultat dans ce match, mais il devra se battre pour gagner. En tant que visiteur, le Fortuna Düsseldorf Il a perdu sept fois et a fait match nul deux fois en 10 matchs, donc en théorie cela peut être un match favorable pour VfL Wolfsburg Ajoutez un résultat positif à la maison.

Les deux rivaux se sont déjà affrontés dans la maison de VfL WolfsburgEn fait, les chiffres montrent deux victoires et un nul en faveur de l’équipe à domicile. De même, les locaux ont un total de trois rencontres invaincues contre ce rival en Bundesliga. Le dernier match entre le Wolfsburg et le Düsseldorf dans la compétition, il a été joué en septembre 2019 et s’est terminé par un match nul 1-1.

En analysant le tableau de classement de la Bundesliga, nous pouvons voir que les locaux sont en avance avec un avantage de 11 points sur le VfL Wolfsburg. Il VfL Wolfsburg Il arrive en neuvième position avec 27 points dans le casier. De son côté, l’équipe visiteuse est dix-septième avec 16 points.