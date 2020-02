VfL Wolfsburg Hertha BSC

Samedi prochain à 15h30, il aura lieu à Volkswagen Arena le duel entre lui Wolfsburg et le Hertha le dix-neuvième jour de la Bundesliga.

Il VfL Wolfsburg Il veut être réuni avec la victoire dans le match correspondant au dix-neuvième jour après avoir subi une défaite contre le Cologne dans le match précédent pour un résultat de 3-1. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté six des 18 matches disputés à ce jour en Bundesliga, avec 19 buts en faveur et 21 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Hertha BSC perdu par un score de 0-4 lors du match précédent contre Bayern München, pour qu’il cherche une victoire contre VfL Wolfsburg pour redresser le parcours en compétition.

En référence aux résultats comme locaux, le VfL Wolfsburg Il a réalisé des chiffres de trois victoires, deux défaites et quatre nuls en neuf matchs disputés dans son stade, indiquant qu’il devra travailler dur pendant ce match s’il ne veut pas perdre plus de points dans son stade. À la maison, Hertha BSC Il a gagné deux fois, a été battu quatre fois et a fait match nul trois fois lors de ses neuf matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, des chiffres qui montrent des manques dans l’équipe lors de leurs matches à l’extérieur.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Volkswagen Arena, entraînant sept pertes et six tirages en faveur de VfL Wolfsburg. À son tour, l’équipe à domicile a une séquence de deux matchs consécutifs sans perdre à domicile contre le Hertha. La dernière confrontation de cette compétition entre les deux équipes a eu lieu en août 2019 et s’est terminée par un résultat de 0-3 favorable à Wolfsburg.

Aujourd’hui, le VfL Wolfsburg est en tête du classement avec une différence de cinq points par rapport à son rival. Il VfL Wolfsburg Il compte 24 points dans le casier, se classant neuvième. De son côté, l’équipe visiteuse est quatorzième avec 19 points.