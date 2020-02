VfL Wolfsburg Mayence 05

Dimanche prochain à 18h00, le match de la vingt-troisième journée de Bundesliga sera joué, dans lequel nous verrons le Wolfsburg et à Mayence dans le Volkswagen Arena.

22/02/2020

À 18:08

CET

Il VfL Wolfsburg tentera d’ajouter une victoire de plus le vingt-troisième jour après avoir gagné en tant que visiteur par un score de 2-3 à Hoffenheim dans le Prezero Arenaavec un peu de Wouter Weghorst. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté huit des 22 matchs disputés à ce jour avec un total de 28 buts en faveur et 28 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, Mayence 05 il a dû se contenter d’un match nul 0-0 contre Schalke 04 lors de son dernier match, pour qu’il arrive à la rencontre avec l’illusion de récupérer des points qui restaient sur son chemin. Sur les 22 matchs qu’il a disputés cette saison en Bundesliga, le Mayence 05 Il a remporté sept d’entre eux avec un total de 31 buts en faveur et 48 contre.

En concentrant l’attention sur la performance en tant qu’équipe locale, VfL Wolfsburg Il a réalisé un bilan de trois victoires, trois défaites et cinq nuls en 11 matchs joués dans son domaine, ce qui signifie qu’il ne profite pas des matchs à domicile pour ajouter un bon revenu de points à sa poche. Aux sorties, le Mayence 05 Il a remporté quatre fois et a perdu sept fois en 11 matches, il doit donc s’efforcer de gratter des points lors de sa visite au stade. VfL Wolfsburg Pour essayer de casser les statistiques.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Volkswagen Arena, résultant en trois défaites et six tirages en faveur de VfL Wolfsburg. À leur tour, les habitants ne perdent pas avec le Mayence lors de ses six dernières visites. Le dernier match auquel ils ont joué Wolfsburg et le Mayence Dans ce tournoi, il s’est déroulé en septembre 2019 et s’est terminé par un résultat de 0-1 pour les locaux.

A ce moment, entre le VfL Wolfsburg et le Mayence 05 Il y a une différence de neuf points dans le classement. L’équipe de Oliver Glasner arrive à la réunion en neuvième position et avec 31 points avant la réunion. De son côté, l’équipe visiteuse compte 22 points et occupe la quinzième place du tournoi.