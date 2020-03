VfL Wolfsburg RB Leipzig

Samedi à 15h30 se jouera la réunion du vingt-cinquième jour de la Bundesliga, dans laquelle nous verrons le Wolfsburg et à Leipzig dans le Volkswagen Arena.

Il VfL Wolfsburg affronte le match de la vingt-cinquième journée avec le désir d’ajouter plus de points à son classement après avoir fait match nul contre le dernier match joué Union Berlin. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté neuf des 24 matchs disputés jusqu’à présent et ont inscrit 34 buts contre 30.

Côté visiteurs, le RB Leipzig récolté un match nul à un devant Bayern Leverkusen, en ajoutant un point lors du dernier match joué dans la compétition, essayez donc de continuer à ajouter des points à votre classement contre le VfL Wolfsburg. Avant ce match, le RB Leipzig Il avait gagné dans 14 des 24 matchs disputés en Bundesliga cette saison, avec un total de 62 buts en faveur et 26 contre.

En référence aux résultats comme locaux, le VfL Wolfsburg Il a réalisé des statistiques de quatre victoires, trois défaites et cinq nuls en 12 matchs joués dans son domaine, ce qui indique qu’il devra faire un effort durant ce match s’il ne veut pas que plus de points s’échappent à domicile. En tant que visiteur, le RB Leipzig Il a été battu à deux reprises et a fait match nul à trois reprises dans ses 12 matchs qu’il a disputés jusqu’à présent. C’est donc une équipe qui obtient généralement des points à domicile, ce à quoi le VfL Wolfsburg Si vous ne voulez pas ajouter de résultat négatif à la maison.

Les deux rivaux s’étaient déjà affrontés dans le stade de VfL Wolfsburg et le solde est une victoire, deux défaites et un match nul pour l’équipe locale. La dernière épreuve de force de ce tournoi entre les deux équipes a eu lieu en octobre 2019 et s’est terminée par un score de 1-6 pour la Leipzig.

Actuellement, le RB Leipzig Il se place en tête du classement avec une différence de 14 points par rapport à son rival. Les locaux, avant ce match, sont à la septième place avec 35 points au classement. De son côté, l’équipe visiteuse compte 49 points et occupe la deuxième place de la compétition.