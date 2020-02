Via DAZN, Real Madrid vs. Real Sociedad: match aujourd’hui pour les quarts de finale de la Copa del Rey 2020

Signal TV aujourd’hui DirecTV, Real Madrid contre Société réelle EN DIRECT diffusée depuis Santiago Bernabéu: regardez le match TV EN LIGNE | EN DIRECT | Stream via DAZN SKY Sports pour l’Espagne pour les quarts de finale de la Coupe du Roi 2020. Cet accident devrait commencer à 13 h 00. Heure péruvienne, 12 h 00 au Mexique et 19h00 Calendrier espagnol.

Depor.com Il vous offrira la minute par minute la plus complète de tous les LIVE et LIVE avec des objectifs, des cartons jaunes, rouges, des statistiques et d’autres incidents. Accrochez-vous également à la transmission et à la narration des profils Twitter du Real Madrid et Société réelle.

La grande attraction sera le Norvégien Martin Odegaard, qui fera face à son ancienne équipe et qui possède toujours son laissez-passer. Le milieu de terrain, qui termine une belle saison, cherchera à attaquer le Bernabéu, où il pourrait revenir la saison prochaine à la demande de Zidane.

Real Madrid contre. Real Sociedad: horaires dans le monde

Pérou 13 h 00 | DirecTV SportsSpain 19 h 00 | DAZN Mexique 12 h 00 | Sky Sports Colombia 13 h 00 Équateur 13 h 00 Bolivie 14 h 00 Venezuela 14 h 00 | Argentine 15 h 00 Brésil 15 h 00 Chili 15 h 00 | Paraguay 15 h 00 Uruguay 15 h 00 |

La Copa del Rey est une Copa del Rey est une véritable obsession pour Zinedine Zidane que dans aucune des deux étapes, il était au Real Madrid a été en mesure de remporter la deuxième compétition la plus importante dans le pays hispanique. L’entraîneur de merengue est conscient de la quantité de matchs joués en Liga, mais ne veut pas arrêter de se battre pour le concours d’élimination directe et enverra le meilleur de lui-même pour prendre un avantage important devant la Real Sociedad.

Real Madrid contre. Real Sociedad: quarts de finale de la Copa del Rey

Le Real Madrid aura jeudi des joueurs qui n’ont pas de continuité en Liga Santander comme le Colombien James Rodríguez qui, depuis qu’il s’est remis de sa blessure, est le protagoniste du tournoi KO et recommencera ce jeudi à la Maison Blanc contre un adversaire qui sait le compliquer.

Pour ce duel, Zinedine Zidane a décidé de préserver Eden Hazard, récemment rétabli, et a de nouveau laissé de côté l’appel à Gareth Bale, comme dans le derby contre l’Atlético de Madrid dans lequel il ne s’est pas non plus inscrit.

Alors que la Royal Society sait à quel point la Copa del Rey est importante pour eux, elle enverra ses onze meilleurs, dont le crack norvégien Martin Odegaard, qui commandera l’attaque de Saint-Sébastien en essayant de frapper la capitale espagnole.

Le favoritisme est clairement pour le Real Madrid qui doit prendre des précautions pour éviter d’être surpris comme en mai de l’année dernière lorsque les Bleues et les Blancs ont battu l’équipe de Zidane 3-1 lors de l’avant-dernier match entre eux.

Real Madrid contre. Real Sociedad: alignements possibles

Real Madrid: Aréole; Nacho, Varane, Ramos, Marcelo; Valverde, James, Kroos, Rodrygo; Jovic et Vinicius.

Société réelle: J’enlève; Muñoz, Le Normand, Zubeldia, Gorosabel; Merino, Guevara, Oyarzabal; Odegaard, Barrenetxea, Isak.

Real Madrid contre. Real Sociedad: rencontre Copa del Rey

Real Madrid contre. Real Sociedad | Quarts de finale de la Copa del Rey | Ici le match sera joué

