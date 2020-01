Via DirecTV LIVE: Barcelone vs Leganés joue au Camp Nou pour les huitièmes de finale de Copa del Rey

Via DirecTV LIVE, nous vivons sur Barcelone contre Leganés LIVE via DirecTV et LIVE DAZN à partir de 13h00 EN LIGNE face à la ronde de 16 de la Copa del Rey 2019-20 du Camp Nou. Suivez la MINUTE À MINUTE pour Depor.com. Pour regarder le football en direct comme ce match, vous avez différentes alternatives pour le service de streaming et les chaînes de télévision que nous présenterons ci-dessous. Suivez les principaux incidents de la réunion de MINUTE à MINUTE sur le site de Depor. Après être tombée dans la Ligue de Santander et avoir cédé la pointe du tournoi, l’équipe de culé part pour toutes ses chances dans l’autre tournoi important du pays.

Depor.com Il vous offrira la minute la plus complète de tous avec des buts, des cartons jaunes, rouges et autres incidents. Accrochez-vous à la diffusion et à la narration pour en savoir plus sur Barcelone et Leganés.

Avec Quique Setién Sous la loupe après avoir perdu à Valence, les Catalans chercheront demain une belle performance qui conforte le pari du changement de technicien, dans un Barcelona-Leganés inédit au Camp Nou (19h00), puisqu’il n’a jamais reçu auparavant de match de qualification unique de Copa del Rey.

Barcelone contre Leganés | Horaires:

12:00 heures – Mexique13: 00 heures – Pérou, Équateur, Colombie, États-Unis (New York, Washington, Floride) 14:00 heures – Venezuela, Bolivie15: 00 heures – Argentine, Uruguay, Paraguay, Brésil, Chili18: 00 heures – Royaume-Uni19: 00 heures – Espagne, Allemagne, Italie, France

📍 Camp Nou

⚽ # BarçaLeganés

▶ 2016/17 (2-1) ✅

▶ 2017/18 (3-1) ✅

▶ 2018/19 (3-1) ✅

🎥 Vous souvenez-vous des précédents? Voici tous les faits saillants 👇https: //t.co/GmefIfeV5t

– FC Barcelona (@FCBarcelona_en) 29 janvier 2020

L’entraîneur du FC Barcelone, Quique Setién, a remis jeudi la liste des convoqués pour le match de Coupe contre Leganés, qui se jouera cet après-midi, dans lequel toutes les manchettes apparaissent, dont Leo Messi.

La huitième de finale, qui se jouera cet après-midi au Camp Nou (17h00), sera un match unique, et après les ennuis subis en seizièmes sur le terrain d’Ibiza (1-2), dans lequel Messi et Piqué, entre autres, cette fois, Setién n’a pas donné de trêve et a réclamé toutes ses troupes, mais pas Riqui Puig, qui ne s’est pas rendu à Valence pour cause de maladie et, bien qu’il se soit entraîné avec le groupe mardi, n’est pas entré dans la liste.

Après avoir pris les rênes de Barça il y a deux semaines, le nouvel entraîneur ‘culé’, Quique Setién, il aura une autre occasion de finir d’ajuster ce qu’il poursuit avec ses nouveaux joueurs, après avoir généré plus de doutes que de convictions sur sa méthode lors des trois matchs précédents.

Précisément, dans le match contre Leganés, Barcelone fera face à un adversaire qui, lors de la réunion il y a quelques mois La Ligue à Butarque, l’équipe dirigée par Ernesto Valverde Il a balayé la grosse goutte pour retourner le tableau de bord (1-2), lorsque l’équipe a pris les devants 1-0 jusqu’à la minute 53, lorsque Luis Suarez égalisé le jeu et puis Vidal a signé 1-2.

Contre Leganés peu de modifications sont attendues dans les onze et, dans le cas où Setién déciderait de donner du repos à l’un des détenteurs essentiels, il s’agira plus de les renvoyer au banc de départ qu’aux tribunes.

🔊 @QSetien: “Notre objectif est toujours de contrôler le jeu, de prendre l’initiative et d’essayer de minimiser les options du rival” # CopaBarça pic.twitter.com/Rng48rpT8j

– FC Barcelona (@FCBarcelona_en) 29 janvier 2020

Dans un match inédit pour Barcelone dans la Coupe, car il n’a jamais été mesuré auparavant Leganés Dans ce tournoi, il est prévu que Setien J’ai éliminé une équipe beaucoup plus régulière que lors de la qualification précédente, contre Ibiza, dans laquelle les Catalans ont soulevé la semaine dernière un 1-0, avec deux buts de Griezmann, le deuxième du temps additionnel (1-2).

Après ce problème, Barcelone Il a signé une défaite le week-end dernier sur le terrain de Valence (2-0), une pierre d’achoppement qui a créé de la nervosité dans un club qui vient de changer de technicien, a perdu la tête et précipite ses derniers jours de marché l’hiver à la recherche d’un buteur, tout en vendant des carrières au football international.

De son côté, Leganés visite le Barcelone espérant obtenir la première victoire de son histoire dans la Camp Nou. Pour ce faire, bien que cela puisse aussi leur valoir un match nul puis gagner dans les tirs au but, ils auraient le double prix car ils atteindraient les quarts de finale de la Copa del Rey.

Les Bleu et Blancs sont conscients que leur adversaire est un favori dans l’égalité, mais il existe des précédents qui suggèrent que la surprise est possible. Sans aucun doute le plus connu est celui qui a vécu dans le stade Santiago Bernabeu en janvier de l’année 2018, quand ils ont pu l’emporter par 1-2 et obtenir le laissez-passer pour les demi-finales du tournoi.

En plus de ceux de Javier Aguirre Ils viennent marquer en ligue à domicile contre l’une des meilleures équipes de la plus haute catégorie de football espagnol comme c’est le Athlète de Madrid. Ce point leur a donné confiance après le dur trébuchement subi la veille contre le Getafe à domicile (0-3).

Barcelone contre Leganés LIVE ONLINE via DirecTV Sports pour la Copa del Rey

Il y a aussi une autre raison de faire confiance à leurs possibilités et c’est que dans le match de championnat du premier tour contre les Catalans, déjà avec leur entraîneur actuel sur le banc qu’ils ont planté face. Cependant, deux buts contre ceux nés du ballon arrêté ont enterré leurs illusions.

Ainsi, les complexes manquants font face au rendez-vous avec la seule perte de l’extrême argentin Alexandre Szymanowski. Les autres joueurs sont disponibles à chaque fois que le centre grec Dimitrios Siovas semble déjà récupéré e Ivan Cuellar Il ne connaît toujours pas l’étendue de sa sanction après avoir été expulsé il y a quelques jours.

Barcelone contre Leganés | Alignements possibles:

Barcelone: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Rakitic, De Jong, Vidal; Ansu Fati, Messi et Griezmann.

Leganés: Cuellar; Rosales, Tarín, Siovas, Awaziem, Silva; Rubén Pérez, Recio, Óscar Rodríguez, Kevin Rodrigues; et Braithwaite.

Avec des informations EFE

Barcelone contre Leganés: luminaire

PLUS DE NOUVELLES DE FOOTBALL